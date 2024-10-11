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Posted 11 октября, 07:05

Published 11 октября, 07:05

Modified 11 октября, 07:05

Updated 11 октября, 07:05

В Белгородской области готовы заплатить в общей сложности 3 млн рублей

Больше, чем в Москве: Белгородчина вышла в лидеры по сумме выплаты для контрактников

11 октября 2024, 07:05
Фото: 1MI
В Белгородской области готовы заплатить в общей сложности 3 млн рублей

Белгородская область лидирует в РФ по сумме выплаты для контрактников

Сюжет
Выплаты
В Белгородской области сейчас предлагают самую высокую выплату, положенную мужчинам, отправившимся в зону СВО добровольно. Какие выплаты в ещё девяти субъектах РФ, где наблюдаются также высокие суммы? Выяснили журналисты «Коммерсанта».

7 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утвердил единовременную выплату при заключении военного контракта. В общей сложности бойцы смогут получить 3 млн рублей. При этом получить такую сумму могут не только коренные белгородцы, но и иногородние — для этого необходимо заключить контракт в областных военкоматах до конца года.

В августе текущего года в Белгородской области такие выплаты повысили всего до 800 тысяч рублей. Ранее она достигала только 300 тысяч рублей.

Есть и другие субъекты, где наблюдаются высокие региональные выплаты, положенные контрактникам:

  • в Ханты-Мансийском АО положено 2,75 миллиона рублей;
  • в Москве и Ямало-Ненецком АО — по 2,3 миллиона рублей;
  • в Санкт-Петербурге и Курганской области — по 2,1 миллиона рублей;
  • в Краснодарском крае, Свердловской области, Татарстане и Карачаево-Черкесии — по 2 миллиона рублей.

Выплаты в Белгородской области будут перечислять с 7 октября по 31 декабря. Тогда сообщалось, что сумма выплат достигнет 3 миллионов рублей.

Могут белгородки подписать контракт в рамках СВО и получить 3 млн? Ответил Гладков
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#Александра Склярова#Белгородская область#Контракт#Выплаты#Белгород#Минобороны#СВО
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