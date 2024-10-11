Больше, чем в Москве: Белгородчина вышла в лидеры по сумме выплаты для контрактников

7 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утвердил единовременную выплату при заключении военного контракта. В общей сложности бойцы смогут получить 3 млн рублей. При этом получить такую сумму могут не только коренные белгородцы, но и иногородние — для этого необходимо заключить контракт в областных военкоматах до конца года.