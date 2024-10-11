Больше, чем в Москве: Белгородчина вышла в лидеры по сумме выплаты для контрактников

Posted 11 октября, 07:05
Published 11 октября, 07:05
Modified 11 октября, 07:05
Updated 11 октября, 07:05
7 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утвердил единовременную выплату при заключении военного контракта. В общей сложности бойцы смогут получить 3 млн рублей. При этом получить такую сумму могут не только коренные белгородцы, но и иногородние — для этого необходимо заключить контракт в областных военкоматах до конца года.
В августе текущего года в Белгородской области такие выплаты повысили всего до 800 тысяч рублей. Ранее она достигала только 300 тысяч рублей.
Есть и другие субъекты, где наблюдаются высокие региональные выплаты, положенные контрактникам:
Выплаты в Белгородской области будут перечислять с 7 октября по 31 декабря. Тогда сообщалось, что сумма выплат достигнет 3 миллионов рублей.