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Posted 14 октября, 06:49

Published 14 октября, 06:49

Modified 14 октября, 06:51

Updated 14 октября, 06:51

Часть белгородцев получат выплаты в 150 тысяч рублей после 18 октября

Часть белгородцев получат выплаты в 150 тысяч рублей после 18 октября

14 октября 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Выплаты
В конце этой недели и на следующей в правительство Белгородской области поступят остатки выплат и компенсаций белгородцам. Кому они положены и в каких размерах?

Министр соцзащиты Белгородской области Елена Ботанова рассказала о выплатах белгородцам, которые пострадали из-за обстрелов. 150 тыс. за полную потерю имущества сейчас ещё никто не получил, правительство ожидает перечисление выплат из федерального бюджета. По плану такая компенсация положена 135 людям — это 20 млн рублей.

Большее количество белгородцев не получили выплату в размере 150 тыс. рублей за отселение из поселений, где они проживали. Таких людей больше 1,8 тыс. сумма выплат — 270 млн рублей. 1,1 тыс. жителей выплаты ещё не получили. Деньги за две эти компенсации потери имущества придут 18 октября 2024 года. Выплаты в размере 50 и 100 тыс. рублей получили все, кому они положены.

Материальная помощь в размере 10 тыс. рублей перечислена 19,3 тыс. людям. Выплату в 15 тыс. рублей не получили ещё 469 человек. Деньги ожидают 22 октября.

«Мы должны сделать всё, чтобы срок ожидания был как можно меньше», — закончил глава правительства Вячеслав Гладков.
Положены ли выплаты белгородцам, работающим на предприятиях в приграничье?
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Компенсация#Выплаты#Материальная помощь#Белгород
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