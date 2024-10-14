Часть белгородцев получат выплаты в 150 тысяч рублей после 18 октября

Большее количество белгородцев не получили выплату в размере 150 тыс. рублей за отселение из поселений, где они проживали. Таких людей больше 1,8 тыс. сумма выплат — 270 млн рублей. 1,1 тыс. жителей выплаты ещё не получили. Деньги за две эти компенсации потери имущества придут 18 октября 2024 года. Выплаты в размере 50 и 100 тыс. рублей получили все, кому они положены.