Часть белгородцев получат выплаты в 150 тысяч рублей после 18 октября

Posted 14 октября, 06:49
Published 14 октября, 06:49
Modified 14 октября, 06:51
Updated 14 октября, 06:51
Министр соцзащиты Белгородской области Елена Ботанова рассказала о выплатах белгородцам, которые пострадали из-за обстрелов. 150 тыс. за полную потерю имущества сейчас ещё никто не получил, правительство ожидает перечисление выплат из федерального бюджета. По плану такая компенсация положена 135 людям — это 20 млн рублей.
Большее количество белгородцев не получили выплату в размере 150 тыс. рублей за отселение из поселений, где они проживали. Таких людей больше 1,8 тыс. сумма выплат — 270 млн рублей. 1,1 тыс. жителей выплаты ещё не получили. Деньги за две эти компенсации потери имущества придут 18 октября 2024 года. Выплаты в размере 50 и 100 тыс. рублей получили все, кому они положены.
Материальная помощь в размере 10 тыс. рублей перечислена 19,3 тыс. людям. Выплату в 15 тыс. рублей не получили ещё 469 человек. Деньги ожидают 22 октября.
«Мы должны сделать всё, чтобы срок ожидания был как можно меньше», — закончил глава правительства Вячеслав Гладков.