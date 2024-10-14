Для выплаты компенсаций за пострадавшее жильё не могут найти 273 белгородца

Posted 14 октября, 07:27
Published 14 октября, 07:27
Modified 14 октября, 07:29
Updated 14 октября, 07:29
На оперативном совещании правительства Белгородской области Владимир Базаров доложил о выплатах компенсаций белгородцам, потерявшим своё жильё при обстрелах. На выплаты было выделено 12,6 млрд рублей. На данный момент после работы с пострадавшими в выделенном на это бюджете осталось более 3 млрд рублей.
Изначально в очереди на работу находилось 1686 жилых помещений, однако 90 из них оказались коммерческими помещениями. Из этого числа 1274 собственника обратились самостоятельно. Кроме того, зам губернатора по строительству сообщил, что 273 человека для предоставления компенсаций найти комиссия не может. Это 16% от общего числа.
Ранее министр соцзащиты Белгородской области Елена Ботанова рассказала, что компенсацию за полную потерю имущества пока что никто из собственников получить не смог. В очереди таких белгородцев — 135. Данная выплата составляет 150 тыс руб. Как добавили, получить деньги можно будет после 18 октября.