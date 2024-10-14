Для выплаты компенсаций за пострадавшее жильё не могут найти 273 белгородца

Изначально в очереди на работу находилось 1686 жилых помещений, однако 90 из них оказались коммерческими помещениями. Из этого числа 1274 собственника обратились самостоятельно. Кроме того, зам губернатора по строительству сообщил, что 273 человека для предоставления компенсаций найти комиссия не может. Это 16% от общего числа.