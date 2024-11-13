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Posted 13 ноября, 18:45

Published 13 ноября, 18:45

Modified 13 ноября, 18:47

Updated 13 ноября, 18:47

Последствия обстрелов

Фейки «поднимают на возмущение»: что замедляет восстановление домов белгородцев?

13 ноября 2024, 18:45
Фото: 1MI. Последствия обстрелов

Губернатор Белгородской области рассказал о проблемах при восстановлении жилья

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Новости Белгорода
Вячеслав Гладков заявил, что вражеские вбросы недостоверной информации о ходе восстановления жилья в Белгородской области направлены на поднятие отрицательной социальной активности, а белгородцев в целом поднимают на возмущение. Губернатор отметил, основная помеха в работе — постоянные обстрелы ВСУ.

В вечернем видео-обращении Вячеслав Гладков рассказал, что на данный момент медиа Белгородской области пополняются разнообразной фейковой информацией о процессе восстановления жилищ, которые пострадали при обстрела со стороны ВСУ. Особенно это касается Шебекинского муниципального округа. Однако губернатор отметил, что из-за постоянно повторяющихся обстрелов и повторных прилётов ситуация с проведением работ образовалась сложная.

«За всё время проведения специальной военной операции у нас было повреждено более 38 тысяч домов и квартир, восстановили более 32 тысяч. Но мы понимаем, что оставшиеся шесть тысяч, конечно, это конкретная судьба каждой семьи. Стараемся, работаем, много работаем», — заявил глава региона.

Также он отметил, что с помощью недостоверной информации хотят спровоцировать жителей Белгородской области на «отрицательную социальную активность, поднять людей на возмущение».

Вчера во время эфира «10 вопросов губернатору» белгородка пожаловалась, что для ремонтных работ при восстановлении жилья используют некачественный материал, поэтому спустя совсем недолгое время обнаруживаются дефекты, трещины и поломки. По её словам, подобный случай не первый.

Белгородцы пожаловались на некачественные материалы при восстановлении жилья
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