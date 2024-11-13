Фейки «поднимают на возмущение»: что замедляет восстановление домов белгородцев?

В вечернем видео-обращении Вячеслав Гладков рассказал, что на данный момент медиа Белгородской области пополняются разнообразной фейковой информацией о процессе восстановления жилищ, которые пострадали при обстрела со стороны ВСУ. Особенно это касается Шебекинского муниципального округа. Однако губернатор отметил, что из-за постоянно повторяющихся обстрелов и повторных прилётов ситуация с проведением работ образовалась сложная.