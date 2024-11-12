Почему белгородцы получают выплаты за аренду жилья с задержкой?

По словам чиновницы, задержка с выплатами может происходить. К примеру, когда люди подают заявления, они не всегда прикрепляют весь пакет документов. А для того, чтобы назначить выплату, нужно проверить ещё наличие у семьи иного официально зарегистрированного жилья.