Почему белгородцы получают выплаты за аренду жилья с задержкой?

Posted 12 ноября, 09:01
Published 12 ноября, 09:01
Modified 12 ноября, 09:03
Updated 12 ноября, 09:03
По словам чиновницы, задержка с выплатами может происходить. К примеру, когда люди подают заявления, они не всегда прикрепляют весь пакет документов. А для того, чтобы назначить выплату, нужно проверить ещё наличие у семьи иного официально зарегистрированного жилья.
Когда бывали такие случаи, мы направляли запросы в Росреестр. Бывает, что люди приносят договор не на один текущий месяц, а за два-три месяца предыдущего периода. На начальном этапе мы не имеем права сомневаться в том, что человек два месяца назад жил в этой квартире. Это тоже может выглядеть, как задержка в получении выплаты.
Елена Батанова
Чиновница отметила, что процедура назначения выплат сложна тем, что у каждого может быть свой жизненный случай.
Либо недостаточно документов, либо мы не увидели оснований, либо человек что-то не так прописал в заявлении. Каждое заявление мы рассматриваем индивидуально. Работает межведомственная комиссия, которая собирается ежемесячно. Были случаи комиссионного решения в пользу человека, когда мы понимали, что у него есть жилая площадь в собственности, но многодетная семья там не поместится.
Елена Батанова
Напомним, всего на сегодняшний день выплату за аренду жилья получают более 7500 жителей Белгородской области.