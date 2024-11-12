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Posted 12 ноября, 09:01

Published 12 ноября, 09:01

Modified 12 ноября, 09:03

Updated 12 ноября, 09:03

Белгородский министр объяснила задержки при назначении выплат за аренду жилья

Почему белгородцы получают выплаты за аренду жилья с задержкой?

12 ноября 2024, 09:01
Фото: 1MI.

Белгородский министр объяснила задержки при назначении выплат за аренду жилья

Сюжет
Выплаты
В Белгородской области действует государственная мера поддержки, которая предусматривает выплаты за аренду жилья в размере от 20 до 40 тысяч рублей. Почему иногда перечисление средств задерживается, объяснила региональный министр соцзащиты Елена Батанова.

По словам чиновницы, задержка с выплатами может происходить. К примеру, когда люди подают заявления, они не всегда прикрепляют весь пакет документов. А для того, чтобы назначить выплату, нужно проверить ещё наличие у семьи иного официально зарегистрированного жилья.

Когда бывали такие случаи, мы направляли запросы в Росреестр. Бывает, что люди приносят договор не на один текущий месяц, а за два-три месяца предыдущего периода. На начальном этапе мы не имеем права сомневаться в том, что человек два месяца назад жил в этой квартире. Это тоже может выглядеть, как задержка в получении выплаты.
Елена Батанова

Чиновница отметила, что процедура назначения выплат сложна тем, что у каждого может быть свой жизненный случай.

Либо недостаточно документов, либо мы не увидели оснований, либо человек что-то не так прописал в заявлении. Каждое заявление мы рассматриваем индивидуально. Работает межведомственная комиссия, которая собирается ежемесячно. Были случаи комиссионного решения в пользу человека, когда мы понимали, что у него есть жилая площадь в собственности, но многодетная семья там не поместится.
Елена Батанова

Напомним, всего на сегодняшний день выплату за аренду жилья получают более 7500 жителей Белгородской области.

Более 150 белгородцев перестали получать деньги за аренду жилья после проверок
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Росреестр#Многодетные семьи#Документы#Выплаты#Аренда жилья#Белгород#Жилая площадь#Межведомственная комиссия#Государственная поддержка
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