Больше 3600 белгородцев получили 20 и 40 тысяч рублей компенсации за аренду жилья

Напомним что в Белгородской области действует государственная мера поддержки. Белгородцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов со стороны ВСУ, предоставляется частичная компенсация за аренду жилья в размере от 20 до 40 тыс. рублей. Такая же мера действует для жителей тех населённых пунктов, куда ограничен въезд.