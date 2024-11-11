Больше 3600 белгородцев получили 20 и 40 тысяч рублей компенсации за аренду жилья

Posted 11 ноября, 10:18
Published 11 ноября, 10:18
Modified 11 ноября, 10:20
Updated 11 ноября, 10:20
На еженедельном оперативном заседании губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обсудил результаты проверки фактического проживания в арендуемых помещениях жителей, вынужденно покинувших свои дома.
«Вопросов по аренде много, поэтому должна быть ответственность за правильный порядок предоставления государственной помощи», — подчеркнул Вячеслав Гладков.
Проверку фактического проживания в арендуемых помещениях белгородцев проверили по поручению главы региона. Всего специалисты посетили 309 адресов, из них всего в 136 адресах установили 100% проживание граждан. И ещё по 62 адресам, как показала проверка, никто не проживает.
«Ещё по 111 адресам выезжали неоднократно, но установить проживание не представилось возможным, потому что двери были закрыты. По этим адресам мы также приостановили выплаты», — сообщила министр соцзащиты населения и труда области Елена Батанова.
Всего проверку провели в шести муниципалитетах области: в Белгороде, Белгородском районе, а также в Губкинском, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском округах.
«В ходе проверки выявили территории с нарушениями. Во-первых, по адресам проживали сами собственники, которые ничего не знали о людях, которые предоставили договор аренды. Во-вторых, собственники заявили, что не сдавали жильё и понятия не имеют об этих арендаторах. Есть случаи, когда по адресам находятся офисные здания или когда арендаторы выехали уже давно. Есть случаи, когда квартиры явно не носят признаки жилых помещений и ни о каком проживании там речи идти не может. Будем дополнительно разбираться с каждым человеком, который принёс договор аренды жилья», — добавила Батанова.
Напомним что в Белгородской области действует государственная мера поддержки. Белгородцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов со стороны ВСУ, предоставляется частичная компенсация за аренду жилья в размере от 20 до 40 тыс. рублей. Такая же мера действует для жителей тех населённых пунктов, куда ограничен въезд.
Частичную компенсацию уже получили более 3 тыс. жителей на сумму 138,8 млн рублей. С сегодняшнего дня выплаты начнут зачисляться ещё 4018 жителям. Общая сумма поддержки составит 250 млн рублей.