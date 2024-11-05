Жителям белгородского приграничья продлили сроки компенсаций по аренде жилья

Posted 5 ноября, 17:25
Published 5 ноября, 17:25
Modified 5 ноября, 17:33
Updated 5 ноября, 17:33
Такое решение приняли 5 ноября на оперативном штабе Белгородской области. Выплаты продлили до 1 марта следующего года.
Стоимость аренды жилья компенсируют жителям населённых пунктов, которые закрыли для въезда из-за оперативной обстановки, а также мест, где опасно находиться из-за частых обстрелов. Например, частично для жителей Шебекино.
С 1 августа размер выплаты увеличили до 20 тысяч рублей, для многодетных семей — до 40 тысяч.
По данным на сентябрь, с начала года отселённым белгородцам выплатили в общей сложности 441 млн рублей из федерального и областного бюджетов.