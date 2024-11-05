Жителям белгородского приграничья продлили сроки компенсаций по аренде жилья

Сюжет СВО

Люди, которым пришлось уехать из домов в закрытых для въезда населённых пунктах, а также в местах, часто подвергающихся обстрелам, будут получать компенсацию за аренду жилья до марта 2025 года, сообщил Вячеслав Гладков.