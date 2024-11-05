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Posted 5 ноября, 17:25

Published 5 ноября, 17:25

Modified 5 ноября, 17:33

Updated 5 ноября, 17:33

Жителям белгородского приграничья продлили сроки компенсаций по аренде жилья

Жителям белгородского приграничья продлили сроки компенсаций по аренде жилья

5 ноября 2024, 17:25
Фото: 1MI.
Сюжет
СВО
Люди, которым пришлось уехать из домов в закрытых для въезда населённых пунктах, а также в местах, часто подвергающихся обстрелам, будут получать компенсацию за аренду жилья до марта 2025 года, сообщил Вячеслав Гладков.

Такое решение приняли 5 ноября на оперативном штабе Белгородской области. Выплаты продлили до 1 марта следующего года.

Стоимость аренды жилья компенсируют жителям населённых пунктов, которые закрыли для въезда из-за оперативной обстановки, а также мест, где опасно находиться из-за частых обстрелов. Например, частично для жителей Шебекино.

С 1 августа размер выплаты увеличили до 20 тысяч рублей, для многодетных семей — до 40 тысяч.

По данным на сентябрь, с начала года отселённым белгородцам выплатили в общей сложности 441 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

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#Евгений Грицков#Общество#Белгородская область#СВО#Обстрелы#Закрытые для въезда населённые пункты#Компенсация аренды жилья
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