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Posted 12 ноября, 08:45

Published 12 ноября, 08:45

Modified 12 ноября, 08:47

Updated 12 ноября, 08:47

Более 150 белгородцев перестали получать деньги за аренду жилья после проверок

Более 150 белгородцев перестали получать деньги за аренду жилья после проверок

12 ноября 2024, 08:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Выплаты
Проверки провели сотрудники регионального министерства соцзащиты. По итогам более 150 человек пока не получают деньги за аренду жилья.

Как сообщила региональный министр соцзащиты Елена Батанова, в октябре прошли выборочные проверки получателей выплат за аренду жилья. Сотрудники ведомства проехали по 309 адресам, которые расположены в шести муниципалитетах: Белгород, Белгородский район, Губкинский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.

По 139 адресам специалисты установили, что люди там проживают. По 62 адресам на сегодняшний день установить фактическое проживание не удалось. Кроме того, по 111 адресам также специалисты не нашли арендаторов.

Возможно, люди там и проживают, но дверь была закрыта несмотря на то, что мы выезжали не единожды. Сама проверка состояла из нескольких позиций. Первоначально мы выехали в дневное время, потом мы проводили ранние и вечерние проверки. Мы постарались достаточно объективно провести проверку, чтобы меньше возникало вопросов.
Елена Батанова

По итогам, по адресам, где не удалось установить проживание людей, выплату средств приостановили. В случае, если люди всё же там живут и это будет доказано, то выплаты восстановят.

В целом в разрезе муниципалитетов нарушения установили по адресам, расположенным в Белгороде (24), Шебекинском округа (33) и Белгородском районе (пять).

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Проверки#Муниципалитеты#Социальная защита#Выплаты#Аренда жилья#Белгород
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