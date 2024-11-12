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Posted 12 ноября, 08:39

Published 12 ноября, 08:39

Modified 12 ноября, 08:39

Updated 12 ноября, 08:39

В Белгороде арендное жильё становится доступнее

Белгород стал единственным крупным городом в РФ, где аренда жилья за год подешевела

12 ноября 2024, 08:39
Фото: Изображение Midjourney. В Белгороде арендное жильё становится доступнее

В Белгороде за год подешевела аренда жилья

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Недвижимость
Специалисты портала «Мир квартир» проанализировали изменения арендных ставок в 70 крупных городах России и сравнили полученные данные с показателями октября прошлого года. Белгород выделился среди остальных.

Белгород стал единственным городом из 70 исследованных, где за год произошло снижение стоимости аренды. В настоящее время средняя цена за однокомнатные квартиры составляет 15 165 рублей в месяц. За октябрь 2024 года стоимость увеличилась на 5,2%, но с октября 2023-го она снизилась на 6,6%.

Аренда двухкомнатных квартир обходится сейчас в 18 856 рублей в месяц. В октябре цены выросли на 2,2%, однако за год они упали на 2,9%.

Стоимость аренды трёхкомнатных квартир в Белгороде составляет в среднем 24 325 рублей в месяц. В октябре цены увеличились на 8,2%, а за год снизились на 2,6%.

В остальных городах наблюдается значительный рост цен на аренду жилья. Больше всего — во Владивостоке, населённых пунктах Московской области и Чите. Подешевели за месяц квартиры сильнее остальных в Магнитогорске, Воронеже и Мурманске.

В среднем по всем городам однокомнатные квартиры подорожали на 2,2% за месяц — до 26 481 рубля, двухкомнатные — на 2%, до 33 110 рублей в месяц, а трёхкомнатные — на 4,2%, до 40 802 рублей в месяц. В среднем по стране с октября 2023 года рост цен составил +32,1%, +26,4% и 23,3% соответственно.

В Белгороде подорожала аренда квартир, но цены всё равно оказались самыми низкими
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#Валерия Колесникова#Город#Квартиры#Аренда#Цены#Недвижимость#Россия#Новости Белгорода#Белгород
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