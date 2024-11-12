Белгород стал единственным крупным городом в РФ, где аренда жилья за год подешевела

В среднем по всем городам однокомнатные квартиры подорожали на 2,2% за месяц — до 26 481 рубля, двухкомнатные — на 2%, до 33 110 рублей в месяц, а трёхкомнатные — на 4,2%, до 40 802 рублей в месяц. В среднем по стране с октября 2023 года рост цен составил +32,1%, +26,4% и 23,3% соответственно.