В Белгороде подорожала аренда квартир, но цены всё равно оказались самыми низкими

Posted 14 октября, 09:38
Published 14 октября, 09:38
Modified 14 октября, 09:40
Updated 14 октября, 09:40
В Белгороде, если верить исследованию, оказалась самая дешёвая аренда жилья. Всего в список попали 70 городов.
Тем не менее снять жильё в Белгороде стало дороже. Так, стоимость аренды однокомнатной квартиры за третий квартал выросла на 2,4% до 14 413 рублей, двухкомнатной — на 2,4% до 18 452 рублей, трёхкомнатной — на 3% до 22 474 рублей. При этом с начала года в Белгороде аренда дешевела: на 10,3%, 9,8% и 16,4% соответственно.
Курск не сильно отстал — он расположился на 64-м месте из 70. За третий квартал стоимость аренды квартир в городе повысилась на 13,4-36,6%, а с начала года — на 34,9-54,3%. Сейчас средняя цена за однокомнатную квартиру составляет 19 050 рублей, за двухкомнатную — 25 052 рубля и за трёхкомнатную — 34 838 рублей.
Воронеж расположился на 41-м месте с подорожанием на 11,6-15,5% за третий квартал — до 23 768 за «однушку», 30 058 за «двушку» и 36 419 за «трёшку».
Самые дорогие квартиры наблюдаются в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В этих городах стоимость однокомнатной квартиры варьируется от 41 054 до 54 758 рублей, двухкомнатной — 50 982-65 580 рублей, трёхкомнатной — 60 615-76 076 рублей.