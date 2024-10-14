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Posted 14 октября, 09:38

Published 14 октября, 09:38

Modified 14 октября, 09:40

Updated 14 октября, 09:40

Аренда в крупных городов подорожала

В Белгороде подорожала аренда квартир, но цены всё равно оказались самыми низкими

14 октября 2024, 09:38
Фото: Изображение Midjourney
Аренда в крупных городов подорожала

В Белгороде оказалась самая дешёвая аренда квартир среди крупных городов

Сюжет
Недвижимость
В третьем квартале наблюдался рост стоимости аренды квартир. Жильё в Белгороде тоже подорожало, но не так сильно, как в других регионах. Статистикой поделились специалисты портала «Мир квартир».

В Белгороде, если верить исследованию, оказалась самая дешёвая аренда жилья. Всего в список попали 70 городов.

Тем не менее снять жильё в Белгороде стало дороже. Так, стоимость аренды однокомнатной квартиры за третий квартал выросла на 2,4% до 14 413 рублей, двухкомнатной — на 2,4% до 18 452 рублей, трёхкомнатной — на 3% до 22 474 рублей. При этом с начала года в Белгороде аренда дешевела: на 10,3%, 9,8% и 16,4% соответственно.

Курск не сильно отстал — он расположился на 64-м месте из 70. За третий квартал стоимость аренды квартир в городе повысилась на 13,4-36,6%, а с начала года — на 34,9-54,3%. Сейчас средняя цена за однокомнатную квартиру составляет 19 050 рублей, за двухкомнатную — 25 052 рубля и за трёхкомнатную — 34 838 рублей.

Воронеж расположился на 41-м месте с подорожанием на 11,6-15,5% за третий квартал — до 23 768 за «однушку», 30 058 за «двушку» и 36 419 за «трёшку».

Самые дорогие квартиры наблюдаются в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В этих городах стоимость однокомнатной квартиры варьируется от 41 054 до 54 758 рублей, двухкомнатной — 50 982-65 580 рублей, трёхкомнатной — 60 615-76 076 рублей.

Что происходит с ценами на квартиры на вторичке в Белгороде?
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Квартиры#Аренда#Недвижимость#Новости Белгорода#Белгород
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