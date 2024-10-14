В Белгороде подорожала аренда квартир, но цены всё равно оказались самыми низкими

Тем не менее снять жильё в Белгороде стало дороже. Так, стоимость аренды однокомнатной квартиры за третий квартал выросла на 2,4% до 14 413 рублей, двухкомнатной — на 2,4% до 18 452 рублей, трёхкомнатной — на 3% до 22 474 рублей. При этом с начала года в Белгороде аренда дешевела: на 10,3%, 9,8% и 16,4% соответственно.