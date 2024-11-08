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Posted 8 ноября, 07:38

Published 8 ноября, 07:38

Modified 8 ноября, 07:40

Updated 8 ноября, 07:40

Под обстрелы зачастую попадает жильё белгородцев

«Вернули в 2023-й»: что мешает быстрому восстановлению жилья в Белгородской области?

8 ноября 2024, 07:38
Фото: Изображение Midjourney. Под обстрелы зачастую попадает жильё белгородцев

В Белгородской области 38 тыс. квартир и домов разрушено и повреждено обстрелами

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Новости Белгорода
В Шебекинском округе снова наблюдаются сильные обстрелы, которые вынудили его жителей и власть вспомнить прошлый год — первый под таким сильным огнём ВСУ. Из-за этого объектов, требующих восстановления, гораздо больше и не все удаётся отремонтировать сразу, отметил Вячеслав Гладков.

Жительница Белгородской области, которая на протяжении четырёх месяцев наблюдает за разрушенным при обстреле объектом, решила уточнить у губернатора сроки его восстановления. Она отметила, что ранее власти обещали устранять повреждения оперативно.

Глава региона Вячеслав Гладков объяснил, что нынешняя ситуация не позволяет быстро восстановить все разрушения в регионе, поскольку обстрелы Шебекино «вернули нас в 2023 год».

«Надеюсь, вы видите, какая у нас ситуация: 38 тысяч квартир и домов разрушено полностью и повреждено. Более 31 тысячи единиц жилья уже удалось отремонтировать. Конечно же, те жители, у кого ещё повреждённые квартиры, думают о них, и основная задача у власти — максимально быстро привести всё в порядок. Но не всё удаётся, потому что массированные обстрелы Шебекино за последние пару месяцев вернули нас в 2023 год. Завезти строительные бригады мы не в состоянии, потому что никто из соседних регионов на такой объём не идёт, готовы только шебекинские организации», — объяснил проблему Гладков.
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