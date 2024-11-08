«Вернули в 2023-й»: что мешает быстрому восстановлению жилья в Белгородской области?

В Белгородской области 38 тыс. квартир и домов разрушено и повреждено обстрелами

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В Шебекинском округе снова наблюдаются сильные обстрелы, которые вынудили его жителей и власть вспомнить прошлый год — первый под таким сильным огнём ВСУ. Из-за этого объектов, требующих восстановления, гораздо больше и не все удаётся отремонтировать сразу, отметил Вячеслав Гладков.