Несправедливые компенсации? Белгородцы придумывают суммы за аренду жилья

Белгородцам пообещали справедливые компенсации за аренду квартир

Жители поинтересовались у главы региона, планируется ли продлевать компенсацию за аренду жилья, ведь изначальный срок уже истекает. Оказалось, что выплаты продлят, однако немного скорректируют их сумму, чтобы деньги каждый использовал по назначению.