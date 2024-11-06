Несправедливые компенсации? Белгородцы придумывают суммы за аренду жилья

Posted 6 ноября, 07:41
Published 6 ноября, 07:41
Modified 6 ноября, 07:44
Updated 6 ноября, 07:44
Жительница белгородского приграничья попросила разъяснить порядок выдачи компенсации аренды жилья, поскольку с самого начала выплачивать средства планировали только три месяца — этот срок уже истёк.
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что выплаты продлят, поскольку обстановка в приграничье лучше не становится, а в некоторых местах даже наблюдаются ухудшения.
«Поэтому отменять решение не будем, будем продлевать. Здесь переживать не стоит», — добавил глава региона.
Кроме того, губернатор заявил, что имеет некоторые претензии к министерству социальной защиты и труда региона, поскольку сотрудники не могут до конца отработать стоимость.
«Был в Дунайке, Грайворонский округ: стоимость аренды в Дунайке и Белгороде разная. Зачастую в Дунайке отдают жильё без оплаты — оплатили коммунальные платежи — и всё, главное, что присматривают за жильём. И вдруг вижу, что 20 тысяч. Понимаю, мягко скажем, что деньги начинают не по назначению использовать. Хотя мы договаривались, что министерство соцзащиты будет контролировать среднюю стоимость по каждому району. Поэтому, конечно, жителям это не понравилось. Будем платить столько, сколько положено», — пообещал Гладков.
Напомним, что выдачу выплат продлили до 1 марта следующего года. Такое решение приняли 5 ноября в оперативном штабе региона.