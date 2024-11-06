bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 07:41

Published 6 ноября, 07:41

Modified 6 ноября, 07:44

Updated 6 ноября, 07:44

Белгородцам пообещали справедливые компенсации за аренду квартир

Несправедливые компенсации? Белгородцы придумывают суммы за аренду жилья

6 ноября 2024, 07:41
Фото: 1MI.

Белгородцам пообещали справедливые компенсации за аренду квартир

Жители поинтересовались у главы региона, планируется ли продлевать компенсацию за аренду жилья, ведь изначальный срок уже истекает. Оказалось, что выплаты продлят, однако немного скорректируют их сумму, чтобы деньги каждый использовал по назначению.

Жительница белгородского приграничья попросила разъяснить порядок выдачи компенсации аренды жилья, поскольку с самого начала выплачивать средства планировали только три месяца — этот срок уже истёк.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что выплаты продлят, поскольку обстановка в приграничье лучше не становится, а в некоторых местах даже наблюдаются ухудшения.

«Поэтому отменять решение не будем, будем продлевать. Здесь переживать не стоит», — добавил глава региона.

Кроме того, губернатор заявил, что имеет некоторые претензии к министерству социальной защиты и труда региона, поскольку сотрудники не могут до конца отработать стоимость.

«Был в Дунайке, Грайворонский округ: стоимость аренды в Дунайке и Белгороде разная. Зачастую в Дунайке отдают жильё без оплаты — оплатили коммунальные платежи — и всё, главное, что присматривают за жильём. И вдруг вижу, что 20 тысяч. Понимаю, мягко скажем, что деньги начинают не по назначению использовать. Хотя мы договаривались, что министерство соцзащиты будет контролировать среднюю стоимость по каждому району. Поэтому, конечно, жителям это не понравилось. Будем платить столько, сколько положено», — пообещал Гладков.

Напомним, что выдачу выплат продлили до 1 марта следующего года. Такое решение приняли 5 ноября в оперативном штабе региона.

Жителям белгородского приграничья продлили сроки компенсаций по аренде жилья
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцам арендовать квартиру проще, чем большинству россиян? Спорный рейтингБелгородская область выкупит находившуюся у «Еврологистика» в аренде техникуБелгородские власти не рассказали, сколько людей жульничают с выплатами на аренду
#Александра Склярова#Белгородская область#Аренда#Компенсация#Аренда жилья#Белгород#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика