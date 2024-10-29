Белгородские власти не рассказали, сколько людей жульничают с выплатами на аренду

Posted 29 октября, 14:00
Published 29 октября, 14:00
Modified 29 октября, 14:02
Updated 29 октября, 14:02
Губернатор Вячеслав Гладков обратился к населению с предостережением, заявив, что уже появились факты, когда люди представляют договоры на помещения, которые непригодны для проживания, либо просто не заселены.
Глава региона также отметил, что в сложившейся ситуации, когда уже пострадавшим людям необходимо ещё больше поддержки, бороться с мошенничеством следует с привлечением правоохранительных органов.
Журналисты Бел.Ру попытались выяснить, сколько жуликов удалось установить. В правительстве отметили, что вопрос достоверности фактов проживания в арендуемом жилье белгородцев, которые покинули свои дома из-за обстрелов, находится на постоянном контроле министерства социальной защиты области.
Сотрудники ведомства проводят выездные проверки. Работу продолжают и сейчас. Если найдут людей, которые не проживают в арендуемом жилье, сведения о них передадут в правоохранительные органы.
При этом сколько фактов неправомерного получения компенсации за аренду жилья было установлено с начала 2024 года, в правительстве не рассказали. Также власти не сообщили, сколько средств выплатили белгородцам, которые неправомерно получили компенсацию.
При этом известно, что за январь–сентябрь 2024 года средства за аренду жилья получили 3683 человека, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов.