Приносят договор на опечатанное помещение: белгородцы мухлюют с выплатами на аренду

Posted 14 октября, 08:01
Published 14 октября, 08:01
Modified 14 октября, 08:03
Updated 14 октября, 08:03
На оперсовещании правительства Белгородской области сообщили, что для получения компенсаций за аренду жилья обращаются не только действительно пострадавшие, но и мошенники.
«Я сейчас обращаюсь к жителям. У нас уже появляются факты, когда приносят договор на помещение, которое непригодно для проживания, которые опечатано, где никто не живёт. При появлении таких фактов мы комиссионно будем фиксировать и прекращать выплаты», — заявил Вячеслав Гладков.
Губернатор также отметил, что в данной ситуации, когда люди «и так уже натерпелись», необходимо привлекать к работе с мошенниками правоохранительные органы.
Кроме того, для того, чтобы выплатить денежную компенсацию, не всегда могут найти собственника жилого помещения, которое пострадало при обстреле. Так, на данный момент среди белгородцев, которым положена выплата, 273 человека найти не могут.