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Posted 28 октября, 08:17

Published 28 октября, 08:17

Modified 28 октября, 08:19

Updated 28 октября, 08:19

Жильё

Гладков предложил оглашать имена белгородцев, жульничающих с выплатами за аренду

28 октября 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
Жильё
Сюжет
Мошенничество
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о случаях мошенничества при получении компенсации за аренду жилья в Белгородской области, предлагая передавать информацию о подобных случаях в прокуратуру и вынести на общественное обозрение фамилии тех, кто пытался незаконно получить выплаты.

Две недели назад на оперсовещании Вячеслав Гладков сообщил о том, что белгородцы мухлюют при получении компенсации за аренду жилища. Так, за денежной выплатой обращаются люди, которые подают бумаги, где указаны, к примеру, опечатанные помещения, нежилые и т. п. При повторении таких случаев выплаты пообещали прекратить. Сегодня глава региона порекомендовал передавать данные о подобном сразу в прокуратуру для проверки.

Кроме того, имена тех, кто решил подобным способом заработать, хотят вынести на общественное обозрение:

«Я предлагаю назвать эти фамилии. Понимаю, что есть закон о персональных данных. Давайте переговорим с юристами и, если будут признаки нарушения, я предлагаю оглашать. Если кто-то украл, почему мы должны молчать?».
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Жилище#Новости Белгорода#Компенсация#Белгород
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