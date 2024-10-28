Гладков предложил оглашать имена белгородцев, жульничающих с выплатами за аренду

Две недели назад на оперсовещании Вячеслав Гладков сообщил о том, что белгородцы мухлюют при получении компенсации за аренду жилища. Так, за денежной выплатой обращаются люди, которые подают бумаги, где указаны, к примеру, опечатанные помещения, нежилые и т. п. При повторении таких случаев выплаты пообещали прекратить. Сегодня глава региона порекомендовал передавать данные о подобном сразу в прокуратуру для проверки.