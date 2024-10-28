Гладков предложил оглашать имена белгородцев, жульничающих с выплатами за аренду

Posted 28 октября, 08:17
Published 28 октября, 08:17
Modified 28 октября, 08:19
Updated 28 октября, 08:19
Две недели назад на оперсовещании Вячеслав Гладков сообщил о том, что белгородцы мухлюют при получении компенсации за аренду жилища. Так, за денежной выплатой обращаются люди, которые подают бумаги, где указаны, к примеру, опечатанные помещения, нежилые и т. п. При повторении таких случаев выплаты пообещали прекратить. Сегодня глава региона порекомендовал передавать данные о подобном сразу в прокуратуру для проверки.
Кроме того, имена тех, кто решил подобным способом заработать, хотят вынести на общественное обозрение:
«Я предлагаю назвать эти фамилии. Понимаю, что есть закон о персональных данных. Давайте переговорим с юристами и, если будут признаки нарушения, я предлагаю оглашать. Если кто-то украл, почему мы должны молчать?».