bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 12:16

Published 17 октября, 12:16

Modified 17 октября, 12:18

Updated 17 октября, 12:18

Торговые центры Белгорода отказались раскрывать данные по аренде

Коммерческая тайна: ТЦ Белгорода не хотят рассказывать о ситуации с арендой

17 октября 2024, 12:16
Фото: 1MI

Торговые центры Белгорода отказались раскрывать данные по аренде

Редакция Бел.Ру отправила запросы о ситуации с арендаторами пяти крупным торговым центрам Белгорода. Теряют ли они арендаторов из-за тяжёлой оперативной обстановки в регионе.

Из-за оперативной обстановки в Белгороде у бизнесов и предприятий начались проблемы: нет работников, нет посетителей. А что у торговых центров, которые зарабатывают деньги на предпринимателях, у которых проблемы?

Редакция Бел.Ру обратилась с запросом к пяти торговым центрам, которые размещаются в Белгороде: «Сити Молл», «РИО», «Мега Гринн», универмаг «Маяк», универмаг «Белгород». Мы задавали вопросы о прекращении договоров с арендаторами, пришедших арендаторах и отношении свободной и занятой площадей. Три представителя торгового центра нам ответили.

«Для людей, а не для бизнеса»: белгородцы просят вернуть стоматполиклинику на Харгору
Узнать подробнее

В АО «Корпорация Гринн» раскрывать данные отказались, ссылаясь на закон о коммерческой тайне. В универмаге «Маяк» тоже не предоставили данных с интересным аргументом: «Статистика и аналитика не являются видами деятельности АО „Универмаг „Маяк“».

В универмаге «Белгород» рассказали, что из 7500 квадратных метров — 330 квадратных метров свободны по данным на 25 сентября 2024 года, но уточнили, что из-за политики по поддержке арендаторов существенного оттока арендаторов нет с 2022 года по настоящее время. В компании также пояснили, что бизнесменов могут поддержать выдачей арендных каникул, отсрочки платежей или снизить арендную плату. Остальные вопросы остались без ответа из-за ФЗ «О коммерческой тайне».

От «Сити Молла» и «Рио» никаких ответов мы не получили.

Владелец белгородского оператора связи РТС укрепляет бизнес покупкой «Связьтелекома»
Узнать подробнее
Читайте также:
«Уезжаю в другую страну»: в Белгороде продают даже ларьки с шаурмой и кальяннуюВиртуальный технопарк и онлайн-витрина: в Белгороде разработают платформу для бизнесаСемья как бизнес-актив: в топ-100 богатейших белгородцев снова вошли местные династии
#Алёна Мальцева#Экономика#Бизнес#Проблемы#Торговые центры#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика