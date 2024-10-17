Коммерческая тайна: ТЦ Белгорода не хотят рассказывать о ситуации с арендой

В универмаге «Белгород» рассказали, что из 7500 квадратных метров — 330 квадратных метров свободны по данным на 25 сентября 2024 года, но уточнили, что из-за политики по поддержке арендаторов существенного оттока арендаторов нет с 2022 года по настоящее время. В компании также пояснили, что бизнесменов могут поддержать выдачей арендных каникул, отсрочки платежей или снизить арендную плату. Остальные вопросы остались без ответа из-за ФЗ «О коммерческой тайне».