Коммерческая тайна: ТЦ Белгорода не хотят рассказывать о ситуации с арендой

Posted 17 октября, 12:16
Published 17 октября, 12:16
Modified 17 октября, 12:18
Updated 17 октября, 12:18
Из-за оперативной обстановки в Белгороде у бизнесов и предприятий начались проблемы: нет работников, нет посетителей. А что у торговых центров, которые зарабатывают деньги на предпринимателях, у которых проблемы?
Редакция Бел.Ру обратилась с запросом к пяти торговым центрам, которые размещаются в Белгороде: «Сити Молл», «РИО», «Мега Гринн», универмаг «Маяк», универмаг «Белгород». Мы задавали вопросы о прекращении договоров с арендаторами, пришедших арендаторах и отношении свободной и занятой площадей. Три представителя торгового центра нам ответили.
В АО «Корпорация Гринн» раскрывать данные отказались, ссылаясь на закон о коммерческой тайне. В универмаге «Маяк» тоже не предоставили данных с интересным аргументом: «Статистика и аналитика не являются видами деятельности АО „Универмаг „Маяк“».
В универмаге «Белгород» рассказали, что из 7500 квадратных метров — 330 квадратных метров свободны по данным на 25 сентября 2024 года, но уточнили, что из-за политики по поддержке арендаторов существенного оттока арендаторов нет с 2022 года по настоящее время. В компании также пояснили, что бизнесменов могут поддержать выдачей арендных каникул, отсрочки платежей или снизить арендную плату. Остальные вопросы остались без ответа из-за ФЗ «О коммерческой тайне».
От «Сити Молла» и «Рио» никаких ответов мы не получили.