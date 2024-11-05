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Posted 5 ноября, 07:18

Published 5 ноября, 07:18

Modified 5 ноября, 07:20

Updated 5 ноября, 07:20

Белгородская область вошла в топ-5 по доступности аренды жилья в России

Белгородцам арендовать квартиру проще, чем большинству россиян? Спорный рейтинг

5 ноября 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородская область вошла в топ-5 по доступности аренды жилья в России

Цены на жильё и не только продолжают расти, поэтому специалисты РИА «Новости» решили выяснить, на каком уровне находится доступность аренды в каждом российском регионе. Интересно, что Белгородская область находится почти в самом начале списка.

Белгородская область заняла в рейтинге по доступности аренды жилья пятое место. По данным специалистов, 64,1% семей региона с двумя детьми могут позволить себе арендовать квартиру в 2024 году. Для этого их месячный заработок должен составлять примерно 76,7 тысячи рублей: по мнению экспертов, этой суммы хватит на аренду квартиры и повседневные расходы.

На первом месте рейтинга расположился Ямало-Ненецкий АО с долей семей, которым доступна аренда, в 71,2%, на втором — Ханты-Мансийский АО с 68,9% и на третьем — Магаданская область с 65%. Приграничный регион также обгоняет Кемеровская область с 64,7%.

Соседняя с Белгородской Курская область расположилась в рейтинге на 23-м месте: позволить себе аренду квартиры могут 52,5% жителей этого региона, а их заработная плата должна составлять не менее 82,5 тысячи рублей. Воронежская область заняла 34-е место с 49,1%.

В аутсайдерах находятся Чеченская республика с 16,6% и Кабардино-Балкарская республика с 16,2%.

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