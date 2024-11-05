Белгородцам арендовать квартиру проще, чем большинству россиян? Спорный рейтинг

Белгородская область заняла в рейтинге по доступности аренды жилья пятое место. По данным специалистов, 64,1% семей региона с двумя детьми могут позволить себе арендовать квартиру в 2024 году. Для этого их месячный заработок должен составлять примерно 76,7 тысячи рублей: по мнению экспертов, этой суммы хватит на аренду квартиры и повседневные расходы.