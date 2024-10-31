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Posted 31 октября, 07:09

Published 31 октября, 07:09

Modified 31 октября, 07:11

Updated 31 октября, 07:11

Белгородская область выкупит находившуюся у «Еврологистика» в аренде технику

Белгородская область выкупит находившуюся у «Еврологистика» в аренде технику

31 октября 2024, 07:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Мусор
С 1 ноября вывозом мусора займутся три новых перевозчика. Им в пользование передадут технику, которой ранее пользовались сотрудники ответственной в прошлом компании. Подробности сообщил заместитель губернатора Белгородской области Сергей Довгалюк.

ЦЭБ принял решение разорвать контракт с компанией «Еврологистик», которая на протяжении двух лет занималась вывозом мусора. По словам Сергея Довгалюка, она не справилась с поставленными перед ней задачами, поэтому контракт расторгли в одностороннем порядке.

На смену ей придут три перевозчика, которые начнут работу с 1 ноября. В своей работе они будут использовать технику, которая находится в аренде у «Еврологистики». Белгородская область планирует выкупить транспорты в ближайшие две недели.

Замгубернатор уверен, что такие изменения помогут исправить сложившуюся в регионе проблему с вывозом мусора.

«Переходный период уже идёт. Он достаточно непростой, требует объединения всех структур, участвующих в этом процессе. <…> Поэтому пока не пройдут такие масштабные „зачистки“, не наладится работа в полной мере. Дальше перевозчику будет уже проще выйти на свой рабочий график, и постепенно эти проблемы пойдут на спад», — отметил Довгалюк.

Отметим, что вывозить мусор трём новым перевозчикам помогут и коммунальные предприятия, которые организовали работу в нескольких муниципалитетах региона.

Кроме перевозчиков, вывозом мусора в Белгородской области займутся коммунальщики
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