Белгородская область выкупит находившуюся у «Еврологистика» в аренде технику

Posted 31 октября, 07:09
Published 31 октября, 07:09
Modified 31 октября, 07:11
Updated 31 октября, 07:11
ЦЭБ принял решение разорвать контракт с компанией «Еврологистик», которая на протяжении двух лет занималась вывозом мусора. По словам Сергея Довгалюка, она не справилась с поставленными перед ней задачами, поэтому контракт расторгли в одностороннем порядке.
На смену ей придут три перевозчика, которые начнут работу с 1 ноября. В своей работе они будут использовать технику, которая находится в аренде у «Еврологистики». Белгородская область планирует выкупить транспорты в ближайшие две недели.
Замгубернатор уверен, что такие изменения помогут исправить сложившуюся в регионе проблему с вывозом мусора.
«Переходный период уже идёт. Он достаточно непростой, требует объединения всех структур, участвующих в этом процессе. <…> Поэтому пока не пройдут такие масштабные „зачистки“, не наладится работа в полной мере. Дальше перевозчику будет уже проще выйти на свой рабочий график, и постепенно эти проблемы пойдут на спад», — отметил Довгалюк.
Отметим, что вывозить мусор трём новым перевозчикам помогут и коммунальные предприятия, которые организовали работу в нескольких муниципалитетах региона.