Брать жильё на вторичке или загородный дом? Что делать на фоне подорожания квартир

По мнению экспертов, все эти изменения приведут только к одному — увеличению стоимости жилья. Учитывая среднюю ставку по ипотеке в 21,74%, понижение цен на квартиры не приведёт к увеличению спроса — всё равно это слишком дорого. Теперь имущество смогут позволить себе лишь состоятельные люди. Поэтому застройщики будут и дальше поднимать цены, чтобы сохранить прежний уровень прибыли даже при уменьшении объёма продаж.