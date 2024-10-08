Брать жильё на вторичке или загородный дом? Что делать на фоне подорожания квартир

Posted 8 октября, 09:51
Published 8 октября, 09:51
Modified 8 октября, 09:51
Updated 8 октября, 09:51
Квартиры опять подорожают, теперь по ещё одной причине. С октября 2024 года крупнейшие банки ввели дополнительные комиссии за приобретение жилья в ипотеку. Комиссия вводится при покупке квартиры — в новостройке или на вторичке — по обычным ипотечным программам с рыночными ставками.
Банки могут снова свалить всё на регулятора: ЦБ каждый квартал устанавливает максимальный размер полной стоимости кредита (ПСК) для всех видов займов. Долгое время показатель составлял 23,829%. Однако ключевую ставку ЦБ повысили, что увеличило издержки банков, но ПСК снизили до 22,376%.
Раньше банки получали прибыль от разницы между 23,829% и 18% ключевой ставки — это было 5,829 п. п. Сейчас их интерес уменьшился до 3,376%.
Такая «благотворительность» в пользу банков обойдётся клиентам, приобретающим жильё, приблизительно в 6,5% от размера кредита. Иногда комиссия будет взиматься напрямую с заёмщика, а иногда — с застройщика, что приведёт к увеличению стоимости недвижимости.
В сентябре 2024 года средняя сумма ипотечного кредита, по информации Frank RG, достигла рекордных 4,8 млн рублей. Таким образом, средняя комиссия составит 312,65 тысячи рублей.
По мнению экспертов, все эти изменения приведут только к одному — увеличению стоимости жилья. Учитывая среднюю ставку по ипотеке в 21,74%, понижение цен на квартиры не приведёт к увеличению спроса — всё равно это слишком дорого. Теперь имущество смогут позволить себе лишь состоятельные люди. Поэтому застройщики будут и дальше поднимать цены, чтобы сохранить прежний уровень прибыли даже при уменьшении объёма продаж.
Рустам Азизов, директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской группы А101, считает, что на фоне происходящих изменений стоимость квартир увеличится на 10%.
У потребителей сегодня есть два способа решить проблему: либо обратить внимание на квартиры на вторичке (их придётся отремонтировать, но таких предложений много — 44%, а средняя цена за квадратный метр составляет 112 тысяч рублей), либо задуматься о переезде за город.