bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 14:47

Published 18 сентября, 14:47

Modified 18 сентября, 14:49

Updated 18 сентября, 14:49

Белгородка осталась без квартиры и денег из-за аферистов

Лишилась накоплений и квартиры: мошенники украли у пожилой белгородки 9 миллионов

18 сентября 2024, 14:47
Фото: Изображение Midjourney
Белгородка осталась без квартиры и денег из-за аферистов

Пожилая белгородка потеряла 9 миллионов рублей из-за мошенников

Сюжет
Мошенничество
Пожилая жительница Белгорода по указанию мошенников продала свою квартиру и перевела все деньги со своих счетов. Об этом полицейским сообщила сама пострадавшая — 78-летняя местная жительница. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД.

Белгородка объяснила, что позвонившие ей представились сотрудниками «Госуслуг», правоохранительных органов и банка. Впервые они связались с ней 26 июня, когда сообщили о том, что её вклады якобы оказались заморожены. Случилось это, по заверению аферистов, из-за хищения с её счета денег.

Когда аферисты узнали у пенсионерки, в каких банках у неё есть вклады и сколько на них лежит денег, они сообщили, что ей якобы поступят на счёт страховые суммы, которые нужно будет снять и перевести на «безопасный» счёт.

Женщина отправилась в банк, но там ей отказались выдавать средства, пытаясь убедить, что она стала жертвой мошенников. Белгородка же в слова реальных сотрудников банка не поверила и показала им справку якобы об имеющихся у неё проблемах со здоровьем — этот документ ей прислали сами аферисты, чтобы сделка в банке прошла успешно. После этого она сумела получить деньги и перевести их аферистам.

Затем белгородку убедили, что её квартиру продали. Чтобы этого не допустить, злоумышленники порекомендовали ей самостоятельно продать свою квартиру и снова перевести деньги на «безопасный» счёт. Всего женщина пострадала на 9 млн рублей.

В отношении мошенников возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, однако личности злоумышленников ещё не известны.

«Отмазать» от ДТП и заработать на бирже: каким уловкам мошенников верят пенсионеры
Узнать подробнее
Читайте также:
Что делать, если мошенники незаконно оформили на вас кредит?Осторожно, мошенники: белгородцы потеряли более 50 млн рублей, отдав их лжеброкерамЖертв всё больше: мошенники похитили у белгородцев 46 миллионов рублей
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Пенсионеры#Мошенничество#Мошенники#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Популярное