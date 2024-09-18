Лишилась накоплений и квартиры: мошенники украли у пожилой белгородки 9 миллионов

Posted 18 сентября, 14:47
Published 18 сентября, 14:47
Modified 18 сентября, 14:49
Updated 18 сентября, 14:49
Белгородка объяснила, что позвонившие ей представились сотрудниками «Госуслуг», правоохранительных органов и банка. Впервые они связались с ней 26 июня, когда сообщили о том, что её вклады якобы оказались заморожены. Случилось это, по заверению аферистов, из-за хищения с её счета денег.
Когда аферисты узнали у пенсионерки, в каких банках у неё есть вклады и сколько на них лежит денег, они сообщили, что ей якобы поступят на счёт страховые суммы, которые нужно будет снять и перевести на «безопасный» счёт.
Женщина отправилась в банк, но там ей отказались выдавать средства, пытаясь убедить, что она стала жертвой мошенников. Белгородка же в слова реальных сотрудников банка не поверила и показала им справку якобы об имеющихся у неё проблемах со здоровьем — этот документ ей прислали сами аферисты, чтобы сделка в банке прошла успешно. После этого она сумела получить деньги и перевести их аферистам.
Затем белгородку убедили, что её квартиру продали. Чтобы этого не допустить, злоумышленники порекомендовали ей самостоятельно продать свою квартиру и снова перевести деньги на «безопасный» счёт. Всего женщина пострадала на 9 млн рублей.
В отношении мошенников возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, однако личности злоумышленников ещё не известны.