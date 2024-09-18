Лишилась накоплений и квартиры: мошенники украли у пожилой белгородки 9 миллионов

Женщина отправилась в банк, но там ей отказались выдавать средства, пытаясь убедить, что она стала жертвой мошенников. Белгородка же в слова реальных сотрудников банка не поверила и показала им справку якобы об имеющихся у неё проблемах со здоровьем — этот документ ей прислали сами аферисты, чтобы сделка в банке прошла успешно. После этого она сумела получить деньги и перевести их аферистам.