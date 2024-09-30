Часть белгородцев в аварийных домах получат выкупную стоимость квартир

Другое жильё взамен изымаемого получили 1408 человек. Выкупную стоимость выплатили 193 белгородцам. В конце 2023 года по 138 человекам Яковлевского округа изменили способ переселения из-за невозможности строительства многоквартирных домов в Терновке и Строителе. Людям предоставят выкупную стоимость. Чиновник добавил, что с увеличением стоимости квадратного метра с 45 000 до 63 900 рублей переселение проходит в 2024 году.