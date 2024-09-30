Часть белгородцев в аварийных домах получат выкупную стоимость квартир

Posted 30 сентября, 08:11
Published 30 сентября, 08:11
Modified 30 сентября, 08:13
Updated 30 сентября, 08:13
Как отметил чиновник, на территории Белгородской области реализуется две программы переселения. Первая — с учётом средств Фонда развития территорий. Вторая — за счёт средств бюджета Белгородской области. В 2023 году по двум программам план переселения составлял 1864 человека. Расселяемая площадь — 31 738 кв. м. аварийного жилья. На конец 2023 года переселили 1601 человека.
Это люди на территории Белгородского, Вейделевского, Волоконовского, Ивнянского, Корочанского районов, Валуйского, Грайворонского, Губкинского, Старооскольского, Шебекинского, Яковлевского округов и Белгорода.
Другое жильё взамен изымаемого получили 1408 человек. Выкупную стоимость выплатили 193 белгородцам. В конце 2023 года по 138 человекам Яковлевского округа изменили способ переселения из-за невозможности строительства многоквартирных домов в Терновке и Строителе. Людям предоставят выкупную стоимость. Чиновник добавил, что с увеличением стоимости квадратного метра с 45 000 до 63 900 рублей переселение проходит в 2024 году.
По 125 собственникам установили непредвиденные обстоятельства, поэтому вопрос переселения решается в судебном порядке. Это жители Белгорода, Белгородского, Волоконовского, Вейделевского, Корочанского, Ивнянского районов, Грайворонского, Губкинского и Старооскольского округов.
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