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Posted 30 сентября, 08:11

Published 30 сентября, 08:11

Modified 30 сентября, 08:13

Updated 30 сентября, 08:13

Часть белгородцев в аварийных домах получат выкупную стоимость квартир

Часть белгородцев в аварийных домах получат выкупную стоимость квартир

30 сентября 2024, 08:11
Фото: 1MI
Сюжет
ЖКХ
Речь идёт о жителях Яковлевского округа. Подробности сообщил министр ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев. Всего в прошлом году должны были переселить 1864 человека.

Как отметил чиновник, на территории Белгородской области реализуется две программы переселения. Первая — с учётом средств Фонда развития территорий. Вторая — за счёт средств бюджета Белгородской области. В 2023 году по двум программам план переселения составлял 1864 человека. Расселяемая площадь — 31 738 кв. м. аварийного жилья. На конец 2023 года переселили 1601 человека.

Это люди на территории Белгородского, Вейделевского, Волоконовского, Ивнянского, Корочанского районов, Валуйского, Грайворонского, Губкинского, Старооскольского, Шебекинского, Яковлевского округов и Белгорода.

Другое жильё взамен изымаемого получили 1408 человек. Выкупную стоимость выплатили 193 белгородцам. В конце 2023 года по 138 человекам Яковлевского округа изменили способ переселения из-за невозможности строительства многоквартирных домов в Терновке и Строителе. Людям предоставят выкупную стоимость. Чиновник добавил, что с увеличением стоимости квадратного метра с 45 000 до 63 900 рублей переселение проходит в 2024 году.

По 125 собственникам установили непредвиденные обстоятельства, поэтому вопрос переселения решается в судебном порядке. Это жители Белгорода, Белгородского, Волоконовского, Вейделевского, Корочанского, Ивнянского районов, Грайворонского, Губкинского и Старооскольского округов.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#ЖКХ#Бюджет#Аварийное жилье#Недвижимость#Переселение#Многоквартирные дома#Белгород#Выкупная стоимость#Фонд развития территорий
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