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Белгородская область заняла 20-е место в рейтинге регионов по числу ДТП

ДТП стало больше: Белгородская область опустилась в рейтинге регионов по аварийности

19 августа 2024, 07:51
Фото: 1MI

Белгородская область заняла 20-е место в рейтинге регионов по числу ДТП

За первые полгода в регионе случилось больше аварий с пострадавшими, чем за этот же период в 2023 году. Сам же регион среди других областей Центрально-Чернозёмного района отличился меньшим количеством ДТП. Подробнее об аварийности журналисты РИА «Новости» узнали у МВД.
Сюжет
ДТП

Белгородская область заняла в рейтинге 20-е место: за полгода в регионе случилось 82,2 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. При этом количество погибших и раненых составило 51,6 на 100 тысяч жителей. За аналогичный период предыдущего года количество аварий с пострадавшими увеличилось на 3,3%.

Добавим, что в прошлогоднем рейтинге Белгородская область занимала 12-е место.

В других регионах Центрально-Чернозёмного района количество ДТП с пострадавшими оказалось выше: в Липецкой области таких аварий случилось 83,8, в Тамбовской области — 104,1, в Воронежской области — 111,7, в Курской области — 123,1.

Самая низкая аварийность с пострадавшими наблюдалась в Чеченской Республике (11,1), а самая высокая — в Республике Тыве (265,1).

В Белгородской области косуля, мотоциклист и автомобилист стали участниками ДТП
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#ДТП#Рейтинг#Новости Белгорода#Аварийность#Белгород
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