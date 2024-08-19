ДТП стало больше: Белгородская область опустилась в рейтинге регионов по аварийности

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Белгородская область заняла в рейтинге 20-е место: за полгода в регионе случилось 82,2 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. При этом количество погибших и раненых составило 51,6 на 100 тысяч жителей. За аналогичный период предыдущего года количество аварий с пострадавшими увеличилось на 3,3%.
Добавим, что в прошлогоднем рейтинге Белгородская область занимала 12-е место.
В других регионах Центрально-Чернозёмного района количество ДТП с пострадавшими оказалось выше: в Липецкой области таких аварий случилось 83,8, в Тамбовской области — 104,1, в Воронежской области — 111,7, в Курской области — 123,1.
Самая низкая аварийность с пострадавшими наблюдалась в Чеченской Республике (11,1), а самая высокая — в Республике Тыве (265,1).