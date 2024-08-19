ДТП стало больше: Белгородская область опустилась в рейтинге регионов по аварийности

Белгородская область заняла 20-е место в рейтинге регионов по числу ДТП

За первые полгода в регионе случилось больше аварий с пострадавшими, чем за этот же период в 2023 году. Сам же регион среди других областей Центрально-Чернозёмного района отличился меньшим количеством ДТП. Подробнее об аварийности журналисты РИА «Новости» узнали у МВД.