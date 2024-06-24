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Многострадальный аварийный дом в Белгороде обещают расселить до декабря 2025 года

Многострадальный аварийный дом в Белгороде обещают расселить до декабря 2025 года

24 июня 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
Бывшее общежитие в доме №16 на Михайловском шоссе признали аварийным в 2021 году, но расселение дома стало проблемным. При выдаче нового жилья чиновники не учитывают помещения в общедолевой собственности.

В декабре 2025 года жителей аварийного дома №16 по Михайловскому шоссе закончат расселять, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

В доме проживает 113 человек. Строение признали аварийным в 2021 году. Большинство жителей выбрали способ переселения путём получения квартир.

Министерство ЖКХ Белгородской области в ближайшее время будет искать подрядчика для приобретения квартир взамен аварийных в многоквартирном доме №16 на Михайловском шоссе.

21 июня с владельцами жилья провели встречу. Как доложил мэр, больше всего людей волновал вопрос о том, как будет учитываться общедолевая собственность в новом имуществе. Демидов рассказал, что с белгородцами из этого дома проведут ещё одну встречу после определения подрядчиков.

«Рисков по срокам расселения мы не видим», — заявил мэр.

66 человек хотят получить новую квартиру, а один собственник продаст квартиру в муниципальную собственность.

Напомним, что жителям дома даже пришлось обращаться к президенту, ведь помещения в общедолевой собственности не хотели учитывать. Для бывших общежитий эта тема не нова.

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