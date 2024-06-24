Многострадальный аварийный дом в Белгороде обещают расселить до декабря 2025 года

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Published Сегодня, 07:00
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В декабре 2025 года жителей аварийного дома №16 по Михайловскому шоссе закончат расселять, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.
В доме проживает 113 человек. Строение признали аварийным в 2021 году. Большинство жителей выбрали способ переселения путём получения квартир.
Министерство ЖКХ Белгородской области в ближайшее время будет искать подрядчика для приобретения квартир взамен аварийных в многоквартирном доме №16 на Михайловском шоссе.
21 июня с владельцами жилья провели встречу. Как доложил мэр, больше всего людей волновал вопрос о том, как будет учитываться общедолевая собственность в новом имуществе. Демидов рассказал, что с белгородцами из этого дома проведут ещё одну встречу после определения подрядчиков.
«Рисков по срокам расселения мы не видим», — заявил мэр.
66 человек хотят получить новую квартиру, а один собственник продаст квартиру в муниципальную собственность.
Напомним, что жителям дома даже пришлось обращаться к президенту, ведь помещения в общедолевой собственности не хотели учитывать. Для бывших общежитий эта тема не нова.