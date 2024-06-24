Многострадальный аварийный дом в Белгороде обещают расселить до декабря 2025 года

21 июня с владельцами жилья провели встречу. Как доложил мэр, больше всего людей волновал вопрос о том, как будет учитываться общедолевая собственность в новом имуществе. Демидов рассказал, что с белгородцами из этого дома проведут ещё одну встречу после определения подрядчиков.