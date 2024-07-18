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«Аварийную службу города Белгорода» планируют преобразовать в ООО

«Аварийную службу города Белгорода» планируют преобразовать в ООО

18 июля 2024, 07:27
Фото: 1MI
МУП «Аварийная служба Белгорода» попало в прогнозный план приватизации имущества областного центра на 2024 год. Туда же включили 14 объектов муниципального нежилого фонда. Подробнее журналистам Бел.Ру рассказали в мэрии Белгорода.

По официальным данным, в план приватизации объектов на 2024 год в Белгороде включили:

  • нежилое помещение площадью 44,1 кв. м. (проспект Ватутина, 23);
  • нежилое помещение площадью 311,7 кв. м. (ул. Вокзальная, 26а, н/п 2);
  • нежилое помещение площадью 80,9 кв. м. (ул. Ломоносова, 1);
  • нежилое помещение площадью 170,9 кв. м. (ул. Некрасова, 5б/8);
  • нежилое помещение площадью 7,4 кв. м. (улица Щорса, 24);
  • встроенное нежилое помещение площадью 56,4 кв. м. (ул. Николая Островского 19в);
  • нежилое помещение площадью 15,8 кв. м. (улица Щорса 50);
  • нежилое помещение площадью 33,6 кв. м. (ул. Будённого, 10);
  • встроенное нежилое помещение площадью 16,2 кв. м. (бульвар Юности, 21);
  • нежилое помещение площадью 16,3 кв. м. (ул. Конева, 5);
  • нежилое помещение площадью 51,9 кв. м. (Народный бульвар, 43);
  • нежилое помещение площадью 27,2 кв. м. (ул. 60 лет Октября, 1);
  • нежилое помещение площадью 102,6 кв. м. (улица Щорса, 29);
  • нежилое помещение площадью 108,9 кв. м. (улица Щорса, 30).

Также в план на текущий год включили муниципальное унитарное предприятие «Аварийная служба города Белгорода» в связи с принятием решения о его приватизации путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

Стоит отметить, что в текущем году городские власти уже успели реализовать семь объектов. Это встроенное нежилое помещение на улице Николая Островского и на бульваре Юности, нежилые помещения на улицах Щорса, Будённого, Конева и на Народном бульваре.

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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Эксклюзив#Приватизация#Белгород#Городские власти
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