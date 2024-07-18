«Аварийную службу города Белгорода» планируют преобразовать в ООО

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
По официальным данным, в план приватизации объектов на 2024 год в Белгороде включили:
Также в план на текущий год включили муниципальное унитарное предприятие «Аварийная служба города Белгорода» в связи с принятием решения о его приватизации путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
Стоит отметить, что в текущем году городские власти уже успели реализовать семь объектов. Это встроенное нежилое помещение на улице Николая Островского и на бульваре Юности, нежилые помещения на улицах Щорса, Будённого, Конева и на Народном бульваре.