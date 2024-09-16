Белгородцы стали в два раза больше хранить денег на счетах эскроу, чем в прошлом году

В Белгородской области приобретено более 5,9 тыс квартир с помощью счетов эскроу

Сюжет Строительство

Жители Белгородской области всё чаще выбирают для покупки жилья счета эскроу. В первом полугодии 2024 года они внесли на эти счета более четырёх миллиардов рублей, а годом ранее сумма была в два раза меньше, сообщили в региональном отделении Центрального Банка.