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Posted 16 сентября, 12:51

Published 16 сентября, 12:51

Modified 16 сентября, 12:51

Updated 16 сентября, 12:51

В Белгородской области выросла популярность эскроу-счетов

Белгородцы стали в два раза больше хранить денег на счетах эскроу, чем в прошлом году

16 сентября 2024, 12:51
Фото: 1MI
В Белгородской области выросла популярность эскроу-счетов

В Белгородской области приобретено более 5,9 тыс квартир с помощью счетов эскроу

Сюжет
Строительство
Жители Белгородской области всё чаще выбирают для покупки жилья счета эскроу. В первом полугодии 2024 года они внесли на эти счета более четырёх миллиардов рублей, а годом ранее сумма была в два раза меньше, сообщили в региональном отделении Центрального Банка.

Белгородцы хранят на счетах эскроу более 27 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем было в прошлом году.

Эскроу-счёт — специальный банковский счёт, который помогает снизить риски при заключении сделок. Одна сторона сделки вносит деньги на счёт, где они замораживаются до выполнения обязательств второй стороной. В России эта система финансирования строительства многоквартирных домов действует уже пять лет.

С января по июнь жители Белгородской области внесли на счета для покупки жилья в новостройках более четырёх миллиардов рублей, а годом ранее сумма составила около двух с половиной миллиардов.

Купили через счета эскроу в текущем году 576 квартир и заплатили застройщикам 2,7 миллиарда рублей. Сейчас строится ещё 2108 квартир, столько же счетов эскроу открыто в регионе на 1 июля 2024 года.

Всего за время действия механизма в регионе владельцы получили ключи от 5921 квартиры, купленной с использованием счетов эскроу. А с первого марта 2025 года его можно будет использовать при строительстве индивидуального жилого дома.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Строительство#Жилье#Россия#Белгород#Счета эскроу
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