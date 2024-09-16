Белгородцы стали в два раза больше хранить денег на счетах эскроу, чем в прошлом году

Posted 16 сентября, 12:51
Published 16 сентября, 12:51
Modified 16 сентября, 12:51
Updated 16 сентября, 12:51
Белгородцы хранят на счетах эскроу более 27 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем было в прошлом году.
Эскроу-счёт — специальный банковский счёт, который помогает снизить риски при заключении сделок. Одна сторона сделки вносит деньги на счёт, где они замораживаются до выполнения обязательств второй стороной. В России эта система финансирования строительства многоквартирных домов действует уже пять лет.
С января по июнь жители Белгородской области внесли на счета для покупки жилья в новостройках более четырёх миллиардов рублей, а годом ранее сумма составила около двух с половиной миллиардов.
Купили через счета эскроу в текущем году 576 квартир и заплатили застройщикам 2,7 миллиарда рублей. Сейчас строится ещё 2108 квартир, столько же счетов эскроу открыто в регионе на 1 июля 2024 года.
Всего за время действия механизма в регионе владельцы получили ключи от 5921 квартиры, купленной с использованием счетов эскроу. А с первого марта 2025 года его можно будет использовать при строительстве индивидуального жилого дома.