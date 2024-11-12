Белгородцы пожаловались на некачественные материалы при восстановлении жилья

Posted 12 ноября, 16:32
Published 12 ноября, 16:32
Modified 12 ноября, 16:34
Updated 12 ноября, 16:34
К губернатору обратилась белгородка Ольга с вопросом о восстановлении жилья после обстрелов из некачественных материалов.
В июне заменили шифер на крыше дома и гаража. В начале ноября обнаружили, что он потрескался. Что будет после зимы? Страшно представить.
Ольга
Гладков отметил, что, к сожалению, за всё время восстановления жилья он встречал подобные ситуации.
Пришёл шифер низкого качества. Фактически он начал рассыпаться, как только его начали стелить. Были жалобы. Приезжал, смотрел, разбирались. Увидел некачественный материал, заменили. Безусловно, к вам выедут представители администрации с подрядчиками. Весь бракованный материал должен быть заменён.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее стало известно, что в Шебекино Белгородской области снова возникают сложности с восстановлением жилья после обстрелов. Подрядчики не успевают выполнить ремонт в повреждённых квартирах и домах, а количество атак не уменьшается каждую неделю. Это приводит к увеличению числа повреждённого жилья, что критично перед наступающим зимним сезоном.