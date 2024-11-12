Белгородцы пожаловались на некачественные материалы при восстановлении жилья

Напомним, ранее стало известно, что в Шебекино Белгородской области снова возникают сложности с восстановлением жилья после обстрелов. Подрядчики не успевают выполнить ремонт в повреждённых квартирах и домах, а количество атак не уменьшается каждую неделю. Это приводит к увеличению числа повреждённого жилья, что критично перед наступающим зимним сезоном.