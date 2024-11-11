Если не восстановим, будет позор: Гладков — о ремонте памятников ко Дню Победы

Гладков вспомнил восстановление одного из памятников в Козинке Грайворонского округа, когда его повредили в ходе обстрела: «У нас была сложная ситуация в Козинке, и максимально быстро, фактически под обстрелами, Геннадий Бондарев обеспечил проведение восстановительных работ, и памятник сияет как новый, за что ему низкий поклон и всем строителям, которые в этом процессе принимали участие».