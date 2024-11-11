Если не восстановим, будет позор: Гладков — о ремонте памятников ко Дню Победы

Posted 11 ноября, 14:34
Published 11 ноября, 14:34
Modified 11 ноября, 14:36
Updated 11 ноября, 14:36
В 2025 году в Российской Федерации будет отмечаться 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, но в Белгородской области к празднику не готовы. Многие памятники и мемориалы, посвященные Дню Победы, были повреждены из-за обстрелов ВСУ. На оперативном совещании правительства обсудили восстановление объектов к 9 мая этого года.
«Смотрите, давайте тогда, уважаемые главы: абсолютно очевидно, что если не будет приведён хоть один памятник в надлежащий вид к следующему году, к году юбилея Великой Победы, это, конечно, будет позор», — считает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава правительства предлагает отремонтировать все памятники за зиму, хотя он и отмечает, что сделать всё, по его мнению, можно и до конца 2024 года, исключением станут инсталляции, которые находятся в населённых пунктах, куда зайти из-за оперативной обстановки невозможно.
Гладков вспомнил восстановление одного из памятников в Козинке Грайворонского округа, когда его повредили в ходе обстрела: «У нас была сложная ситуация в Козинке, и максимально быстро, фактически под обстрелами, Геннадий Бондарев обеспечил проведение восстановительных работ, и памятник сияет как новый, за что ему низкий поклон и всем строителям, которые в этом процессе принимали участие».