Порядка 500 домов необходимо восстановить в белгородском Грайвороне

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Как пишет глава региона, активную фазу ремонтных работ в городе начнут со следующей недели. Что касается Козинки, то заехать туда всё ещё не позволяет оперативная обстановка. Кроме того, в селе пор нарушено электроснабжение.
«Безусловно, в настоящий момент самая сложная ситуация у жителей Козинки, где по большей части ещё не восстановлено электроснабжение и нарушены коммуникации», — Вячеслав Гладков.
Губернатор сообщил, что работы в Козинке начнутся тогда, когда позволят обстоятельства. В том числе в селе необходимо восстановить пострадавший из-за обстрелов памятник советским воинам. Аналогичный успели починить к 9 мая в Глотово.
Гладков также напомнил, что сначала правительство восстанавливает жилые дома и квартиры, и только после этого рабочие переходим к летним кухням, сараям, хозпостройкам и заборам. Обсудили и другие проблемы: у некоторых людей ушёл скот, у кого-то пропало имущество. Были и совсем необычные случаи:
«Например, по словам одного из жителей, его счетчик был пробит снарядом, из-за чего были накручены лишние цифры в показателях. Во всех таких случаях разберемся и поможем, при этом, как и договаривались ранее, за март и апрель оплачивать коммунальные услуги жителям села не нужно».
Поделился Гладков и фотографиями из горокруга.