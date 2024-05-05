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Порядка 500 домов необходимо восстановить в белгородском Грайвороне

Порядка 500 домов необходимо восстановить в белгородском Грайвороне

5 мая 2024, 12:47
Фото: Telegram-канал Гладкова
В это число входят жилые дома, но не соцобъекты, сообщает в своих соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как пишет глава региона, активную фазу ремонтных работ в городе начнут со следующей недели. Что касается Козинки, то заехать туда всё ещё не позволяет оперативная обстановка. Кроме того, в селе пор нарушено электроснабжение.

«Безусловно, в настоящий момент самая сложная ситуация у жителей Козинки, где по большей части ещё не восстановлено электроснабжение и нарушены коммуникации», — Вячеслав Гладков.

Губернатор сообщил, что работы в Козинке начнутся тогда, когда позволят обстоятельства. В том числе в селе необходимо восстановить пострадавший из-за обстрелов памятник советским воинам. Аналогичный успели починить к 9 мая в Глотово.

Гладков также напомнил, что сначала правительство восстанавливает жилые дома и квартиры, и только после этого рабочие переходим к летним кухням, сараям, хозпостройкам и заборам. Обсудили и другие проблемы: у некоторых людей ушёл скот, у кого-то пропало имущество. Были и совсем необычные случаи:

«Например, по словам одного из жителей, его счетчик был пробит снарядом, из-за чего были накручены лишние цифры в показателях. Во всех таких случаях разберемся и поможем, при этом, как и договаривались ранее, за март и апрель оплачивать коммунальные услуги жителям села не нужно».

Поделился Гладков и фотографиями из горокруга.

Фото: Telegram-канал Гладкова
«Громаднейший объём работы». Гладков — о восстановлении Грайворонского горокруга
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