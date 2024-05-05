Порядка 500 домов необходимо восстановить в белгородском Грайвороне

Гладков также напомнил, что сначала правительство восстанавливает жилые дома и квартиры, и только после этого рабочие переходим к летним кухням, сараям, хозпостройкам и заборам. Обсудили и другие проблемы: у некоторых людей ушёл скот, у кого-то пропало имущество. Были и совсем необычные случаи: