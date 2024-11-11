«Шебекино горит»: белгородский город не успевают восстанавливать после обстрелов

Posted 11 ноября, 09:33
Published 11 ноября, 09:33
Modified 11 ноября, 09:35
Updated 11 ноября, 09:35
В Шебекино Белгородской области вновь проблемы с восстановлением жилья после обстрелов. Подрядчики не успевают проводить ремонт в повреждённых квартирах и домах, а с каждой неделей обстрелы не уменьшаются и повреждённого жилья становится больше, что критично для наступающих холодов.
Сейчас остаток повреждённого имущества в округе 4660 домов и квартир, за неделю удалось восстановить 120. Похожая ситуация с автомобилями. С 4 ноября из-за обстрелов пострадало 69 машин, для 68 подготовили документы, но компенсации не получил сейчас никто.
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова такой подход не устроил. Он считает, что темпы необходимо срочно прибавлять.
«Что мы должны сделать для того, чтобы в неделю нам сдавать хотя бы 400-500 квартир и домов по Шебекино? Если мы будем сдавать по 100 и прирастать по 150, по 200, мы с вами не успеем. У нас всё очень плохо. Шебекино горит», — заявил Гладков.
В прошлом году, когда в муниципалитете было много повреждений, власти приглашали туда строительные компании из других районов, но сейчас так сделать не получится — они все заняты из-за усилившихся атак.
Глава правительства предлагает разделить все объекты по видам разрушений. Завтра власти дополнительно проведут совещание и разработают план действий.
«Динамика не удовлетворяет. То есть здесь претензий к Владимиру Николаевичу Жданову у меня нет, потому что в прошлом году мы выводили всю Белгородскую область на ремонт, на восстановление. Сейчас физически сделать это практически невозможно», — отметил губернатор.