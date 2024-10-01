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Posted 1 октября, 08:08

Published 1 октября, 08:08

Modified 1 октября, 08:10

Updated 1 октября, 08:10

Попавший под обстрел Белгорода 30 декабря памятник Марксу и Энгельсу починили

Попавший под обстрел Белгорода 30 декабря памятник Марксу и Энгельсу починили

1 октября 2024, 08:08
Фото: bel.ru
Сюжет
Памятник
Спустя девять месяцев повреждённый из-за обстрела Белгорода памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу восстановили. Читатели Бел.Ру поделились фото обновлённого монумента.

Пострадавший из-за обстрела памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в центральном парке Белгорода отремонтировали. 30 декабря 2023 года монумент попал под обстрел украинских снарядов «Ольха» и «Вампир».

У каменных отцов «марксизма» облупилась краска на бородах, появились царапины и потертости из-за осколков. Из-за них же остались выбоины в основании памятника.

До обстрела, в апреле 2023 года, памятник отреставрировали. На запрос Бел.Ру в июне 2024 года о сроках восстановления скульптуры, мэрия чёткий ответ не дала. Тогда в редакции предположили, что сделают это в ходе реконструкции парка.

Так и случилось, спустя девять месяцев после получения «ранений» Маркса и Энгельса починили. На тела нанесли новую краску, а в основании заполнили дыры и заново покрасили.

Фото: bel.ru
Ждать ли починки пострадавшего из-за обстрела ВСУ памятника Марксу и Энгельсу?
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#Алёна Мальцева#Памятник#Эксклюзив#Мэрия#Реставрация#Белгород#Обстрел
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