Попавший под обстрел Белгорода 30 декабря памятник Марксу и Энгельсу починили

Posted 1 октября, 08:08
Published 1 октября, 08:08
Modified 1 октября, 08:10
Updated 1 октября, 08:10
Пострадавший из-за обстрела памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в центральном парке Белгорода отремонтировали. 30 декабря 2023 года монумент попал под обстрел украинских снарядов «Ольха» и «Вампир».
У каменных отцов «марксизма» облупилась краска на бородах, появились царапины и потертости из-за осколков. Из-за них же остались выбоины в основании памятника.
До обстрела, в апреле 2023 года, памятник отреставрировали. На запрос Бел.Ру в июне 2024 года о сроках восстановления скульптуры, мэрия чёткий ответ не дала. Тогда в редакции предположили, что сделают это в ходе реконструкции парка.
Так и случилось, спустя девять месяцев после получения «ранений» Маркса и Энгельса починили. На тела нанесли новую краску, а в основании заполнили дыры и заново покрасили.
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