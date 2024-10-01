Попавший под обстрел Белгорода 30 декабря памятник Марксу и Энгельсу починили

До обстрела, в апреле 2023 года, памятник отреставрировали. На запрос Бел.Ру в июне 2024 года о сроках восстановления скульптуры, мэрия чёткий ответ не дала. Тогда в редакции предположили, что сделают это в ходе реконструкции парка.