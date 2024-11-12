«Это нормально?» Белгородцев удивило «искусство дорожного строительства» (фото)

Posted 12 ноября, 10:49
Published 12 ноября, 10:49
Modified 12 ноября, 10:49
Updated 12 ноября, 10:49
Жители Белгорода заметили после дорожного строительства в микрорайоне Восточный необычное решение. Там рабочие сделали небольшой остров странной формы, прилегающий к основному тротуару.
«Это нормально? Микрорайон Восточный. Что это за искусство дорожного строительства? Раз уж так, то шиномонтаж рядом постройте», — написал местный житель.
Ещё в октябре белгородцы потребовали прекратить ремонт дороги в Восточном микрорайоне из-за слишком узкой дороги. Их просьбы, вероятно, услышали, поэтому решили расширить проезжую часть. Тем не менее такое решение понесло за собой небольшие изъяны в виде такого острова.
«Схема организации дорожного движения по улице Беловской была доработана с учётом замечаний жителей данного микрорайона. Была увеличена ширина проезжей части. Также будет упорядочено парковочное пространство, сеть пешеходных коммуникаций», — рассказал про выполненные работы в ответ на жалобу мэр Валентин Демидов.
Правда, градоначальник так и не ответил ничего про загадочный остров.