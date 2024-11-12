«Это нормально?» Белгородцев удивило «искусство дорожного строительства» (фото)

Ещё в октябре белгородцы потребовали прекратить ремонт дороги в Восточном микрорайоне из-за слишком узкой дороги. Их просьбы, вероятно, услышали, поэтому решили расширить проезжую часть. Тем не менее такое решение понесло за собой небольшие изъяны в виде такого острова.