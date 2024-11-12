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Posted 12 ноября, 10:49

Published 12 ноября, 10:49

Modified 12 ноября, 10:49

Updated 12 ноября, 10:49

Дорога в микрорайоне Белгорода

«Это нормально?» Белгородцев удивило «искусство дорожного строительства» (фото)

12 ноября 2024, 10:49
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Дорога в микрорайоне Белгорода

Белгородцев озадачил появившийся на дороге после ремонта лишний остров

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Новости Белгорода
Жалобы белгородцев на слишком узкую дорогу услышали местные власти и решили взяться за её расширение. Однако у такого решения оказалось неприятное последствие: на дороге остался изъян в виде ненужной части тротуара, из-за которой могут случиться аварии, переживают горожане.

Жители Белгорода заметили после дорожного строительства в микрорайоне Восточный необычное решение. Там рабочие сделали небольшой остров странной формы, прилегающий к основному тротуару.

«Это нормально? Микрорайон Восточный. Что это за искусство дорожного строительства? Раз уж так, то шиномонтаж рядом постройте», — написал местный житель.

Ещё в октябре белгородцы потребовали прекратить ремонт дороги в Восточном микрорайоне из-за слишком узкой дороги. Их просьбы, вероятно, услышали, поэтому решили расширить проезжую часть. Тем не менее такое решение понесло за собой небольшие изъяны в виде такого острова.

«Схема организации дорожного движения по улице Беловской была доработана с учётом замечаний жителей данного микрорайона. Была увеличена ширина проезжей части. Также будет упорядочено парковочное пространство, сеть пешеходных коммуникаций», — рассказал про выполненные работы в ответ на жалобу мэр Валентин Демидов.

Правда, градоначальник так и не ответил ничего про загадочный остров.

Остров на отремонтированной дороге в БелгородеОстров на отремонтированной дороге в Белгороде
Остров на отремонтированной дороге в Белгороде. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Ремонт вопреки здравому смыслу? Жители недовольны реконструкцией дороги в Белгороде
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#Александра Склярова#Город#Дорога#Дорожное строительство#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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