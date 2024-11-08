bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 11:19

Published 8 ноября, 11:19

Modified 8 ноября, 11:21

Updated 8 ноября, 11:21

Алексеевская подстанция СМП

Построили в 1916 году — и всё? Белгородцы ждут капремонта Алексеевской подстанции СМП

8 ноября 2024, 11:19
Фото: bel.ru. Алексеевская подстанция СМП

В Белгородской области не смогли назвать сроки ремонта Алексеевской станции СМП

Сюжет
Новости Белгорода
Житель региона сообщил редакции Бел.Ру, что состояние помещения подстанции СМП в Алексеевке вызывает опасения за жизнь и здоровье людей, т. к. отсутствие капитального ремонта в течение долгих лет берёт своё. Пока что здание обходится только косметическим ремонтом. Ждать ли полноценных работ?

В редакцию Бел.Ру обратился белгородец, который обеспокоен состоянием здания Алексеевской подстанции СМП, здоровьем пациентов и сотрудников, вынужденных пребывать и работать в подобных условиях:

«В очередной раз здесь были Иконников [министр здравоохранения Белгородской области, прим. ред.] и Жиров [главный врач скорой медицинской помощи Белгородской области]. Все всё видят и всем всё равно. На дворе 21-й век. Стыдоба. Покажите это в соответствующие органы. Это здание во время ВОВ было госпиталем. Капитального ремонта с тех пор не было».
Внутри Алексеевской подстанции СМПВнутри Алексеевской подстанции СМП

Редакция Бел.Ру направила запрос в правительство белгородской области, чтобы у знать о том, когда и планируется ли вообще провести капитальный ремонт подстанции.

Как сообщили, помещение находится в составе здания ОГБУЗ «Алексеевская центральная районная больница» и занимает площадь 228,8 м². Сама больница построена ещё в 1916 году. Также добавили, что на регулярной основе там выполняются работы для «поддержания надлежащего технического состояния». Что в них входит?

  • Оштукатуривание стен и потолков
  • Покраска стен и труб
  • Замена гибкой подводки сантехники

Когда в последний раз проводили полноценный ремонт Алексеевской подстанции, рассказать не смогли, т. к. к данному моменту его ещё не проводили.

«Разработано техзадание на капитальный ремонт данного здания, которое направлено в министерство строительства области для последующего включения в пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области», — дали разъяснение по поводу дальнейших планов.

Также на состояние и другого медучреждения ранее жаловались белгородцы. Речь идёт о детской больнице на Садовой, 1а в Белгороде. Родители маленьких пациентов рассказали, что никаких претензий к персоналу они не имеют и довольны работой медиков, но и их, и детей пугает обстановка в больнице из-за отсутствия капремонта. В данном случае редакции Бел.Ру пришёл схожий ответ, однако подробностей о дальнейших ремонтных работах удалось узнать больше.

Когда отремонтируют детскую больницу в Белгороде?
Узнать подробнее
Читайте также:
Хотели к 1 сентября, но заключили договор 24-го: что с ремонтом «Белгород-Арены»?Ремонт вопреки здравому смыслу? Жители недовольны реконструкцией дороги в БелгородеЖдать до ноября? Сроки ремонта попавшей под обстрел остановки на Харгоре перенесли
#Татьяна Лукащева#Общество#Белгородская область#Происшествия#Здравоохранение#Больница#Ремонтные работы#Капитальный ремонт#Новости Белгорода#Эксклюзив#Жалобы#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика