Построили в 1916 году — и всё? Белгородцы ждут капремонта Алексеевской подстанции СМП

Также на состояние и другого медучреждения ранее жаловались белгородцы. Речь идёт о детской больнице на Садовой, 1а в Белгороде. Родители маленьких пациентов рассказали, что никаких претензий к персоналу они не имеют и довольны работой медиков, но и их, и детей пугает обстановка в больнице из-за отсутствия капремонта. В данном случае редакции Бел.Ру пришёл схожий ответ, однако подробностей о дальнейших ремонтных работах удалось узнать больше.