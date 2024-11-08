Построили в 1916 году — и всё? Белгородцы ждут капремонта Алексеевской подстанции СМП

Posted 8 ноября, 11:19
Published 8 ноября, 11:19
Modified 8 ноября, 11:21
Updated 8 ноября, 11:21
В редакцию Бел.Ру обратился белгородец, который обеспокоен состоянием здания Алексеевской подстанции СМП, здоровьем пациентов и сотрудников, вынужденных пребывать и работать в подобных условиях:
«В очередной раз здесь были Иконников [министр здравоохранения Белгородской области, прим. ред.] и Жиров [главный врач скорой медицинской помощи Белгородской области]. Все всё видят и всем всё равно. На дворе 21-й век. Стыдоба. Покажите это в соответствующие органы. Это здание во время ВОВ было госпиталем. Капитального ремонта с тех пор не было».
Редакция Бел.Ру направила запрос в правительство белгородской области, чтобы у знать о том, когда и планируется ли вообще провести капитальный ремонт подстанции.
Как сообщили, помещение находится в составе здания ОГБУЗ «Алексеевская центральная районная больница» и занимает площадь 228,8 м². Сама больница построена ещё в 1916 году. Также добавили, что на регулярной основе там выполняются работы для «поддержания надлежащего технического состояния». Что в них входит?
Когда в последний раз проводили полноценный ремонт Алексеевской подстанции, рассказать не смогли, т. к. к данному моменту его ещё не проводили.
«Разработано техзадание на капитальный ремонт данного здания, которое направлено в министерство строительства области для последующего включения в пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области», — дали разъяснение по поводу дальнейших планов.
Также на состояние и другого медучреждения ранее жаловались белгородцы. Речь идёт о детской больнице на Садовой, 1а в Белгороде. Родители маленьких пациентов рассказали, что никаких претензий к персоналу они не имеют и довольны работой медиков, но и их, и детей пугает обстановка в больнице из-за отсутствия капремонта. В данном случае редакции Бел.Ру пришёл схожий ответ, однако подробностей о дальнейших ремонтных работах удалось узнать больше.