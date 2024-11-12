Гладков: в Белгородской области досрочно начали ремонт проблемного путепровода

Posted 12 ноября, 10:18
Published 12 ноября, 10:18
Modified 12 ноября, 10:20
Updated 12 ноября, 10:20
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Пятницком Волоконовского района досрочно начали капитальный ремонт путепровода. По плану стартовать работы должны были только в 2025 году, но благодаря ранней контрактации удалось начать капремонт раньше.
«Данный путепровод давно не ремонтировался, по-моему, уже более 25 лет. Я уверен, что наши подрядные организации выполнят работы качественно и точно в срок», — добавил Вячеслав Гладков.
На сегодняшний день подрядчики уже сняли старый слой части дорожного полотна и организовали реверсивное движение. До какой даты продлятся ремонтные работы, пока неизвестно.
Напомним, что в Белгородской области начали ремонтные работы на путепроводе в Алексеевке, который не обновляли на протяжении 50 лет. Всего на эти ремонтные работы выделили 85 млн рублей.