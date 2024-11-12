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Posted 12 ноября, 10:18

Published 12 ноября, 10:18

Modified 12 ноября, 10:20

Updated 12 ноября, 10:20

Гладков: в Белгородской области досрочно начали ремонт проблемного путепровода

Гладков: в Белгородской области досрочно начали ремонт проблемного путепровода

12 ноября 2024, 10:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Капремонт
В Белгородской области досрочно стартовал капремонт путепровода, который не ремонтировали более 25 лет. Начать работы раньше 2025 года удалось благодаря ранней контрактации. Работы проводятся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в областном правительстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Пятницком Волоконовского района досрочно начали капитальный ремонт путепровода. По плану стартовать работы должны были только в 2025 году, но благодаря ранней контрактации удалось начать капремонт раньше.

«Данный путепровод давно не ремонтировался, по-моему, уже более 25 лет. Я уверен, что наши подрядные организации выполнят работы качественно и точно в срок», — добавил Вячеслав Гладков.

На сегодняшний день подрядчики уже сняли старый слой части дорожного полотна и организовали реверсивное движение. До какой даты продлятся ремонтные работы, пока неизвестно.

Напомним, что в Белгородской области начали ремонтные работы на путепроводе в Алексеевке, который не обновляли на протяжении 50 лет. Всего на эти ремонтные работы выделили 85 млн рублей.

Гладков: под Белгородом начали первый за 50 лет ремонт путепровода
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