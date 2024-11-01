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Posted 1 ноября, 12:35

Published 1 ноября, 12:35

Modified 1 ноября, 12:37

Updated 1 ноября, 12:37

Гладков: под Белгородом начали первый за 50 лет ремонт путепровода

Гладков: под Белгородом начали первый за 50 лет ремонт путепровода

1 ноября 2024, 12:35
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
В Белгородкой области начали ремонтировать мост, проходящий через железную дорогу в Алексеевке. Закончить работы планируется в начале лета. Первый ремонт моста за 50 лет стал возможен благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В Алексеевке Белгородской области начали ремонтировать путепровод, который последний раз обновляли 50 лет назад. Находится он через железную дорогу по улице Революционная.

«Продолжаем работы в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“ — стараемся в рамках выполнения плана 2025 года начать работы досрочно. Так, в Алексеевке начали ремонт путепровода, который не ремонтировался последние 50 лет, он соединяет две части города и очень важен для транспортного сообщения всего города, всего района. Надеюсь, что дорожники с честью справятся с поставленной задачей», — отметил губернатор.

За время работ строители отремонтируют конструкции опор, пролётного строения и мостового полотна, перенесут инженерные коммуникации, заменят пешеходное и барьерное ограждение, лестничные сходы и наружное освещение.

Планируется, что все ремонтные работы выполнят до 1 июня 2025 года. На эти нужды из областного бюджета выделили 85 млн рублей.

Отметим, что мост построили в Алексеевке в 1970-х годах. С тех пор его ни разу не ремонтировали.

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