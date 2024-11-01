Гладков: под Белгородом начали первый за 50 лет ремонт путепровода

Posted 1 ноября, 12:35
Published 1 ноября, 12:35
Modified 1 ноября, 12:37
Updated 1 ноября, 12:37
В Алексеевке Белгородской области начали ремонтировать путепровод, который последний раз обновляли 50 лет назад. Находится он через железную дорогу по улице Революционная.
«Продолжаем работы в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“ — стараемся в рамках выполнения плана 2025 года начать работы досрочно. Так, в Алексеевке начали ремонт путепровода, который не ремонтировался последние 50 лет, он соединяет две части города и очень важен для транспортного сообщения всего города, всего района. Надеюсь, что дорожники с честью справятся с поставленной задачей», — отметил губернатор.
За время работ строители отремонтируют конструкции опор, пролётного строения и мостового полотна, перенесут инженерные коммуникации, заменят пешеходное и барьерное ограждение, лестничные сходы и наружное освещение.
Планируется, что все ремонтные работы выполнят до 1 июня 2025 года. На эти нужды из областного бюджета выделили 85 млн рублей.
Отметим, что мост построили в Алексеевке в 1970-х годах. С тех пор его ни разу не ремонтировали.