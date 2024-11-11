Крупную поликлинику на Харгоре в Белгороде закроют, а пациентов перераспределят?

Posted 11 ноября, 13:02
Published 11 ноября, 13:02
Modified 11 ноября, 13:02
Updated 11 ноября, 13:02
В 2025 году поликлинику № 7 в Белгороде собираются капитально отремонтировать. Там должны изменить планировку помещений и полностью заменить электрические и тепловые сети. На время работ оказывать там помощь горожанам не смогут.
«Медицинская помощь населению, территориально прикреплённому к поликлиническому отделению № 7, в период ремонта будет оказываться в полном объёме в поликлинических отделениях № 6 и № 8, а также в офисах врачей общей практики поликлинических отделений № 7 и № 8», — пояснила главный врач ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода» Ольга Полякова.