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Posted 11 ноября, 13:02

Published 11 ноября, 13:02

Modified 11 ноября, 13:02

Updated 11 ноября, 13:02

Поликлинику № 7 в Белгороде закроют?

Крупную поликлинику на Харгоре в Белгороде закроют, а пациентов перераспределят?

11 ноября 2024, 13:02
Фото: «Яндекс. Карты». Поликлинику № 7 в Белгороде закроют?

В поликлинике № 7 Белгорода собираются провести капитальный ремонт

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцы интересуются: правда ли, что поликлинику № 7 в областном центре закрывают, а пациентов отправят в поликлиники № 6 и № 8? На вопрос ответила главный врач ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода» Ольга Полякова.

В 2025 году поликлинику № 7 в Белгороде собираются капитально отремонтировать. Там должны изменить планировку помещений и полностью заменить электрические и тепловые сети. На время работ оказывать там помощь горожанам не смогут.

«Медицинская помощь населению, территориально прикреплённому к поликлиническому отделению № 7, в период ремонта будет оказываться в полном объёме в поликлинических отделениях № 6 и № 8, а также в офисах врачей общей практики поликлинических отделений № 7 и № 8», — пояснила главный врач ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода» Ольга Полякова.
Из-за вони в поликлинике в Белгороде пришлось изменить маршрутизацию пациентов
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