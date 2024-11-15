bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 14:55

Published 15 ноября, 14:55

Modified 15 ноября, 14:58

Updated 15 ноября, 14:58

Последствия атаки БПЛА в белгородском Шебекино

Дрон влетел в квартиру белгородца, из-за второго БПЛА там же произошёл пожар

15 ноября 2024, 14:55
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки БПЛА в белгородском Шебекино

ВСУ атаковали дронами Шебекино и село Борисовка в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
В Шебекино четыре дрона атаковали жилой сектор. Причём под ударом оказалась одна и та же квартира. Также есть разрушения в ещё одном здании, перебит газопровод, повреждён транспорт, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Стали известны подробности атаки БПЛА на многоквартирный дом в Шебекино 15 ноября. Сообщалось, что дроны ударили по одной и той же многоэтажке.

Губернатор эту информацию подтвердил. Как оказалось, один дрон влетел в окно квартиры. Второй залетел в то же помещение, из-за чего произошёл пожар — огонь уже потушили.

Жилой сектор в Шебекино атаковали ещё два дрона. Один из них взорвался рядом с МКД, второй не сдетонировал. В результате в доме повреждены фасад, окна. Также задело рядом припаркованное авто.

Кроме того, последствия атаки трёх БПЛА выявили на территории одного из предприятий. Там повреждены фасад и остекление, а также оборудование. Осколками посекло машину, перебит газопровод.

Атаке БПЛА также подверглась Борисовка в Волоконовском районе. Там дрон-камикадзе ударил по припаркованной машине.

Пострадавших среди мирных жителей в результате происшествий нет.

Напомним, что трагедия произошла в Борисовском районе. Там мужчина во время прогулки с собакой подорвался на взрывном устройстве и погиб.

Последствия атаки БПЛА в белгородском ШебекиноПоследствия атаки БПЛА в белгородском Шебекино
Последствия атаки БПЛА в белгородском Шебекино Последствия атаки БПЛА в белгородском Шебекино
Последствия атаки БПЛА в белгородском Шебекино Последствия атаки БПЛА в белгородском Шебекино
Последствия атаки БПЛА в белгородском Шебекино. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Белгородец подорвался на взрывном устройстве во время прогулки с собакой в лесу
Узнать подробнее
Читайте также:
В Сети появилось видео атаки дронов на многоквартирный дом в ШебекиноДва украинских дрона атаковали один и тот же МКД под Белгородом: фотоОдин дрон атаковал автобус, второй взорвался у МКД в Шебекино — ранен мужчина
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Борисовка#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика