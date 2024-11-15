Дрон влетел в квартиру белгородца, из-за второго БПЛА там же произошёл пожар

Posted 15 ноября, 14:55
Published 15 ноября, 14:55
Modified 15 ноября, 14:58
Updated 15 ноября, 14:58
Стали известны подробности атаки БПЛА на многоквартирный дом в Шебекино 15 ноября. Сообщалось, что дроны ударили по одной и той же многоэтажке.
Губернатор эту информацию подтвердил. Как оказалось, один дрон влетел в окно квартиры. Второй залетел в то же помещение, из-за чего произошёл пожар — огонь уже потушили.
Жилой сектор в Шебекино атаковали ещё два дрона. Один из них взорвался рядом с МКД, второй не сдетонировал. В результате в доме повреждены фасад, окна. Также задело рядом припаркованное авто.
Кроме того, последствия атаки трёх БПЛА выявили на территории одного из предприятий. Там повреждены фасад и остекление, а также оборудование. Осколками посекло машину, перебит газопровод.
Атаке БПЛА также подверглась Борисовка в Волоконовском районе. Там дрон-камикадзе ударил по припаркованной машине.
Пострадавших среди мирных жителей в результате происшествий нет.
Напомним, что трагедия произошла в Борисовском районе. Там мужчина во время прогулки с собакой подорвался на взрывном устройстве и погиб.