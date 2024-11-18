Мошенники убедили молодых белгородцев продать две квартиры и отдать им 10 млн

Posted 18 ноября, 10:28
Published 18 ноября, 10:28
Modified 18 ноября, 10:28
Updated 18 ноября, 10:28
26-летней белгородке позвонил находившийся за пределами региона муж и сообщил, что ей вскоре позвонит сотрудник Центрального банка. Причиной звонка стал взлом аккаунта на «Госуслугах»: взломщики могли завладеть личными данными не только мужчины, но и его супруги.
Позвонивший девушке лжесотрудник уже выяснил у её мужа, что она пытается продать квартиру в Курске, поэтому посоветовал перевести все вырученные средства на «безопасный» счёт. Также ей сообщили, что на неё в нескольких банках взяли кредиты, поэтому для предотвращения операций нужно подать встречные заявки, а полученные деньги снова перевести на «безопасный» счёт.
Дальше под удар пошла квартира в Белгороде: якобы чёрные риелторы пытаются продать её без ведома хозяев. Решение проблемы оказалось тем же: нужно было продать квартиру и перевести средства в «безопасное» место.
Всего белгородка потеряла 7 миллионов рублей, из которых более 800 тысяч рублей взяты в кредит, а остальные получены за продажу квартир. Её муж перевёл мошенникам ещё 3 миллиона рублей.
По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело. Аферистов ищут.