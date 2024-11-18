Мошенники убедили молодых белгородцев продать две квартиры и отдать им 10 млн

Позвонивший девушке лжесотрудник уже выяснил у её мужа, что она пытается продать квартиру в Курске, поэтому посоветовал перевести все вырученные средства на «безопасный» счёт. Также ей сообщили, что на неё в нескольких банках взяли кредиты, поэтому для предотвращения операций нужно подать встречные заявки, а полученные деньги снова перевести на «безопасный» счёт.