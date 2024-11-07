Белгородка продала квартиру и набрала кредитов, чтобы не стать преступницей

На этом аферисты не остановились. Через несколько дней они решили «развести» бабушку снова: мол, деньги с «безопасного» счёта вернуть не получится, потому что теперь подозревают её супруга, а квартиру, которая им принадлежит, кто-то хочет продать. Следовательно, ей нужно опередить злоумышленников, продать недвижимость первой и перевести деньги «сотрудникам». Так она и сделала, отправив мошенникам ещё три миллиона рублей.