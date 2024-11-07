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Posted 7 ноября, 06:03

Published 7 ноября, 06:03

Modified 7 ноября, 06:09

Updated 7 ноября, 06:09

Мошенники обманули бабушку в Белгороде на 4 млн рублей

Белгородка продала квартиру и набрала кредитов, чтобы не стать преступницей

7 ноября 2024, 06:03
Фото: Изображение Midjourney.

Мошенники обманули бабушку в Белгороде на 4 млн рублей

Сюжет
Мошенничество
В Белгороде 67-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что стала жертвой аферистов, отдав им четыре миллиона рублей, сообщили в областном управлении МВД.

Мошенники представились сотрудниками силовых структур и рассказали бабушке, что её подозревают в «противоправной деятельности». Какой именно — не уточняется. Они поторопились жертву успокоить — могла произойти утечка персональных данных, а женщина может помочь в разоблачении преступников.

Для этого ей необходимо купить мобильный телефон с возможностью бесконтактной оплаты, получить уже одобренные кредиты, скачать приложение банка и перевести деньги на «безопасный» счёт. Так пострадавшая перевела больше полумиллиона рублей своих сбережений и 270 тысяч рублей, взятых в кредит.

На этом аферисты не остановились. Через несколько дней они решили «развести» бабушку снова: мол, деньги с «безопасного» счёта вернуть не получится, потому что теперь подозревают её супруга, а квартиру, которая им принадлежит, кто-то хочет продать. Следовательно, ей нужно опередить злоумышленников, продать недвижимость первой и перевести деньги «сотрудникам». Так она и сделала, отправив мошенникам ещё три миллиона рублей.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Напоминаем, не переводите деньги на незнакомые счета, а если вам поступают подозрительно звонки — обратитесь к правоохранителям по номеру 02 или с мобильного 102.

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#Валерия Колесникова#Происшествия#Мошенничество#Полиция#Кредиты#Бабушка#Белгород
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