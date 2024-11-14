Мошенники начали использовать новую схему краж с помощью аккаунтов на госсервисах

Тем не менее, спустя некоторое время мошенники снова звонят, выдавая себя за работников тех же сайтов госструктур. Они заявляют, что при последнем телефонном разговоре человека обманули злоумышленники, и объявляют, что сейчас его личный кабинет взломан, поэтому требуется немедленно принять меры для его защиты — передать код из SMS. В это время обманутый, находясь под давлением и влиянием возникшего психологического напряжения, начинает им верить.