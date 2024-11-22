Белгородку уволили с работы после критики местных депутатов

В Старом Осколе женщину уволили из ТРЦ «Боше» после того, как она опубликовала в соцсетях критикующую местных депутатов публикацию. В своём посте девушка призвала депутатов не скрываться после выборов, а также упомянула проблемы с вывозом мусора, добавив фотографию переполненной свалки.