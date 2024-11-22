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Posted 22 ноября, 06:06

Published 22 ноября, 06:06

Modified 22 ноября, 06:06

Updated 22 ноября, 06:06

Опубликованное на странице белгородки фото мусора

Белгородку уволили с работы после критики местных депутатов

22 ноября 2024, 06:06
Фото: страница Евгении Чащиной в соцсети. Опубликованное на странице белгородки фото мусора
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Новости Старого Оскола
Женщина в соцсетях обратила внимание на сорванные плакаты депутатов после проведения выборов, а также указала на неубранный мусор. После этого работодатель решил её уволить. На ситуацию обратили внимание журналисты «Фонаря».

В Старом Осколе женщину уволили из ТРЦ «Боше» после того, как она опубликовала в соцсетях критикующую местных депутатов публикацию. В своём посте девушка призвала депутатов не скрываться после выборов, а также упомянула проблемы с вывозом мусора, добавив фотографию переполненной свалки.

«Я считаю, что депутатам надо перестать стесняться и после выборов не отковыривать свои портреты с домов электората. В горе и в радости, так сказать, оставаться со своими избирателями. Красиво было бы. Эпично. Символично. Каждому бриллианту достойную оправу, как говорится. Может тогда хоть к следующим выборам мусор уберут?» — написала в Сети женщина.

В итоге работодатель решил уволить девушку. Та также отметила, что выплаченных от руководителя денег не хватит на кровать, которую белгородка хотела купить своему сыну.

«В общем, профессионалы городу не нужны, не нужна культура и чистота, соблюдение законности и порядка. Нужны безмолвные покорные амёбки», — обратилась к неравнодушным жителям белгородка.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Пост#Увольнение#Новости Старого Оскола#Публикация#Критика
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