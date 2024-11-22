Белгородские учителя «скидываются» на местные газеты, чтобы не потерять работу?

Поборы, по словам обратившейся, происходят регулярно. Сдавать деньги приходится и для профсоюзных организаций, и на «красоту» школ. В добровольно-принудительном порядке: если сотрудники отказываются, им предлагают «подумать, как они будут работать здесь» дальше и шантажируют сокращением рабочего места, пишет женщина.