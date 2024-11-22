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Posted 22 ноября, 08:02

Published 22 ноября, 08:02

Modified 22 ноября, 08:02

Updated 22 ноября, 08:02

Белгородские учителя пожаловались на поборы

Белгородские учителя «скидываются» на местные газеты, чтобы не потерять работу?

22 ноября 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney. Белгородские учителя пожаловались на поборы

Педагоги Старого Оскола в Белгородской области пожаловались на поборы

Сюжет
Образование
Педагог из Старого Оскола рассказала, что с преподавателей якобы потребовали собрать по 700 рублей на поддержку местных газет. Что ответили власти?

Поборы, по словам обратившейся, происходят регулярно. Сдавать деньги приходится и для профсоюзных организаций, и на «красоту» школ. В добровольно-принудительном порядке: если сотрудники отказываются, им предлагают «подумать, как они будут работать здесь» дальше и шантажируют сокращением рабочего места, пишет женщина.

«Почему мы должны постоянно на что-то скидываться и поддерживать финансово? Бесконечные поборы с учителей и воспитателей путём шантажа и манипуляций. Мы всё покупаем за свой счёт, чтобы работать! И при этом ещё дополнительно поддерживаем этих нахлебников! Газеты, профсоюзы, управление образования и прочее», — написала обратившаяся в соцсетях.

Подобное уже происходило, но с предпринимателями и в 2017 году.

Глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков обратил внимание на жалобу и попросил педагога прислать свои данные в администрацию. Уже там сообщили, что обращение взяли в работу, но потребуется время, чтобы детально разобраться в ситуации.

Ранее похожая жалоба дошла до режиссёра и блогера Никиты Михалкова. После того, как он зачитал её на «Бесогоне», была начата проверка.

Михалков зачитал на «Бесогоне» обращение белгородского учителя, проводится проверка
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