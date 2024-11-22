Белгородские учителя «скидываются» на местные газеты, чтобы не потерять работу?

Posted 22 ноября, 08:02
Published 22 ноября, 08:02
Modified 22 ноября, 08:02
Updated 22 ноября, 08:02
Поборы, по словам обратившейся, происходят регулярно. Сдавать деньги приходится и для профсоюзных организаций, и на «красоту» школ. В добровольно-принудительном порядке: если сотрудники отказываются, им предлагают «подумать, как они будут работать здесь» дальше и шантажируют сокращением рабочего места, пишет женщина.
«Почему мы должны постоянно на что-то скидываться и поддерживать финансово? Бесконечные поборы с учителей и воспитателей путём шантажа и манипуляций. Мы всё покупаем за свой счёт, чтобы работать! И при этом ещё дополнительно поддерживаем этих нахлебников! Газеты, профсоюзы, управление образования и прочее», — написала обратившаяся в соцсетях.
Подобное уже происходило, но с предпринимателями и в 2017 году.
Глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков обратил внимание на жалобу и попросил педагога прислать свои данные в администрацию. Уже там сообщили, что обращение взяли в работу, но потребуется время, чтобы детально разобраться в ситуации.
Ранее похожая жалоба дошла до режиссёра и блогера Никиты Михалкова. После того, как он зачитал её на «Бесогоне», была начата проверка.