Спустя восемь лет: белгородцев просят подключиться к поиску убитых Саплиновым девушек

Posted 16 ноября, 05:18
Published 16 ноября, 05:18
Modified 16 ноября, 05:18
Updated 16 ноября, 05:18
В эти выходные исполнится восемь лет с тех пор, как пропала 25-летняя Наталья Малахова. Десять лет назад бесследно исчезла ещё одна оскольчанка — 18-летняя Екатерина Кузьмина.
Суд установил, что девушек убили. Виновным признали Михаила Саплинова, его приговорили к пожизненному заключению. Сейчас он отбывает срок в колонии «Чёрный дельфин».
Тела убитых девушек до сих пор не нашли. Новый поиск пройдёт 16 ноября. Добровольцев ждут возле торгового центра «Арбат» в Старом Осколе, сбор — в 10:00. С собой просят взять лопаты и металлоискатели.
Напомним, что в марте Михаил Саплинов признался в убийстве девушек. Он назвал координаты для поиска, их проверили — привлекли даже экскаватор. Однако те поиски успехом не увенчались.