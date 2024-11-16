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Posted 16 ноября, 05:18

Published 16 ноября, 05:18

Modified 16 ноября, 05:18

Updated 16 ноября, 05:18

В Старом Осколе ищут добровольцев для поиска убитых девушек

Спустя восемь лет: белгородцев просят подключиться к поиску убитых Саплиновым девушек

16 ноября 2024, 05:18
Фото: Изображение Midjourney. В Старом Осколе ищут добровольцев для поиска убитых девушек

В Белгородской области продолжают искать убитых 8 и 10 лет назад девушек

Сюжет
Новости Старого Оскола
Очередной раз сбор пройдёт 16 ноября. С собой добровольцев просят взять лопаты и металлоискатели. Объявление опубликовали в группе «Поиски Кузьминой Екатерины Валерьевны» в ВК.

В эти выходные исполнится восемь лет с тех пор, как пропала 25-летняя Наталья Малахова. Десять лет назад бесследно исчезла ещё одна оскольчанка — 18-летняя Екатерина Кузьмина.

Суд установил, что девушек убили. Виновным признали Михаила Саплинова, его приговорили к пожизненному заключению. Сейчас он отбывает срок в колонии «Чёрный дельфин».

Тела убитых девушек до сих пор не нашли. Новый поиск пройдёт 16 ноября. Добровольцев ждут возле торгового центра «Арбат» в Старом Осколе, сбор — в 10:00. С собой просят взять лопаты и металлоискатели.

Напомним, что в марте Михаил Саплинов признался в убийстве девушек. Он назвал координаты для поиска, их проверили — привлекли даже экскаватор. Однако те поиски успехом не увенчались.

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