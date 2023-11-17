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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Девушка

Останки убитых несколько лет назад белгородок до сих пор не могут найти

17 ноября 2023, 11:57
Фото: Midjourney
Девушка

В Старом Осколе продолжат искать убитых в 2014 и 2016 годах девушек

Екатерину Кузьмину убили в 2014 году. В 2016 году без вести пропала Наталья Малахова. Девушек убил Михаил Саплинов. Его уже приговорили к пожизненному сроку. Однако останки убитых до сих пор не нашли. В Старом Осколе вновь объявили их поиски, сообщает Telegram-канал «ОК! Старый Оскол».

В Старом Осколе 17 ноября 2016 года без вести пропала Наталья Малахова. 25-летнюю девушку убил Михаил Саплинов. Он же расправился в 2014 году с Екатериной Кузьминой.

Убийцу девушек уже приговорили к пожизненному сроку, но останки оскольчанок так и не нашли. Однако поиски не прекращаются. Требуется помощь волонтёров. Поисковые мероприятия запланированы на 18 ноября. Чтобы присоединиться к поискам, необходимо в 11:00 прийти к ТЦ «Арбат».

Екатерина Кузьминова без вести пропала в конце 2014 года. Через два года исчезла Наталья Малахова. Девушкам было 18 и 25 лет соответственно. Убил оскольчанок один и тот же человек — Михаил Саплинов.

Поиски останков девушек объявляли неоднократно. В частности, и в прошлом году. Добровольцам ранее помогали даже водолазы.

Обвиняемого по делу задержали после пропажи 25-летней девушки в 2016 году. С его телефона восстановили видео, где снято изнасилование одной из девушек. Саплинов в итоге признался в совершении преступлений, однако затем заявил, что показания из него выбили.

Уголовное дело рассматривала коллегия присяжных. 8 февраля 2018 года мужчину признали виновным, а 13 февраля Белгородский областной суд приговорил Саплинова к пожизненному заключению. Сидел убийца в «Полярной сове», затем его этапировали в «Чёрный дельфин».

В 2022 году мать убитой в 2014 году Екатерины Кузьминой вышла на пикет напротив здания МВД в Москве. Она хотела встретиться с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

Мать убитой в 2014 году белгородки устроила пикет напротив здания МВД в Москве
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