«Осуждённый мог соврать»: тела убитых Саплиновым 10 лет назад до сих пор не нашли

Напомним, что в 2014 году пропала Екатерина Кузьмина, а спустя два года — Наталья Малахова. Девушкам было 18 и 25 лет соответственно, когда их убил Михаил Саплинов. В 2018 году суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению, однако тела девушек не могут найти до сих пор.