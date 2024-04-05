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Ориентир, по которому определяли приблизительные места захоронений девушек

«Осуждённый мог соврать»: тела убитых Саплиновым 10 лет назад до сих пор не нашли

5 апреля 2024, 09:49
Фото: «9 Канал»
Ориентир, по которому определяли приблизительные места захоронений девушек

Погибших Кузьмину и Малахову не нашли в предположительных местах захоронения

О том, как проходит поиск, матери погибших девушек рассказали журналистам «9 Канала». Пока все работы были безуспешны: вероятно, тела могли перепрятать.

В марте 2024 года Михаил Саплинов признался, где захоронил останки убитых им Натальи Малаховой и Екатерины Кузьминой. Преступления он совершил в 2014 и 2016 годах. Матери погибших девушек, волонтёры, сотрудники полиции и следственного комитета приступили к осмотру тех мест, где, по словам Саплинова, лежат останки белгородок. В поисках участвуют в том числе рядовые жители Старого Оскола.

О том, как проходят поиски, рассказали матери погибших.

Участок большой выкопали, потому что преступник показал несколько входов в лес, расстояние между которыми 30-50 метров. Он сказал, что от входа он прошёл 30-60 шагов, поэтому мы обозначили красным деревья.
мать одной из погибших девочек

В поиске тел задействовали и экскаватор, с помощью которого выкопали 2 гектара земли. Однако пока безуспешно.

«Пропусков нет. Каждый ковш земли был выкопан под бдительным присмотром. Если увидели что-то подозрительное, то сразу копаем лопатой или руками, всё пересматриваем», — сообщила Алёна Кузьмина, мать погибшей Екатерины.

Белгородки считают, что осуждённый мог либо соврать, либо тела просто перепрятали в другое место — это мог сделать отец Саплинова. Матери надеются, что в Юрии Саплинове проснётся совесть и он расскажет о местах захоронения девушек.

Напомним, что в 2014 году пропала Екатерина Кузьмина, а спустя два года — Наталья Малахова. Девушкам было 18 и 25 лет соответственно, когда их убил Михаил Саплинов. В 2018 году суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению, однако тела девушек не могут найти до сих пор.

Приговорённый к пожизненному Саплинов признался в убийстве Малаховой и Кузьминой
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