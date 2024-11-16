Михаил Саплинов

«Осуждённый мог соврать»: тела убитых Саплиновым 10 лет назад до сих пор не нашли

О том, как проходит поиск, матери погибших девушек рассказали журналистам «9 Канала». Пока все работы были безуспешны: вероятно, тела могли перепрятать.