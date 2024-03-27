Приговорённый к пожизненному Саплинов признался в убийстве Малаховой и Кузьминой

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Михаил Саплинов признался в убийстве Натальи Малаховой и Екатерины Кузьминой. Во время допроса он рассказал подробности совершённых им преступлений в 2014 и 2016 годах.
В 2014-м пропала Екатерина Кузьмина. Наталья Малахова без вести пропала 17 ноября 2016 года. Девушкам было 18 и 25 лет соответственно. Убил белгородок Михаил Саплинов.
8 февраля 2018 года суд признал его виновным, а 13 февраля областной суд приговорил мужчину к пожизненному заключению. Изначально его отправили в «Полярную сову», затем его этапировали в тюрьму «Чёрный дельфин».
Останки девушек не могут найти до сих пор. Поиски возобновлялись несколько раз.