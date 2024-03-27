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Колония

Приговорённый к пожизненному Саплинов признался в убийстве Малаховой и Кузьминой

27 марта 2024, 12:49
Фото: 1MI
Колония

Саплинов признался в убийстве в 2014 и 2016 гг. двух девушек в Старом Осколе

Михаил Саплинов рассказал подробности убийства Екатерины Кузминой и Натальи Малаховой. В Сети появилось видео допроса мужчины в колонии «Чёрный дельфин».

Михаил Саплинов признался в убийстве Натальи Малаховой и Екатерины Кузьминой. Во время допроса он рассказал подробности совершённых им преступлений в 2014 и 2016 годах.

В 2014-м пропала Екатерина Кузьмина. Наталья Малахова без вести пропала 17 ноября 2016 года. Девушкам было 18 и 25 лет соответственно. Убил белгородок Михаил Саплинов.

8 февраля 2018 года суд признал его виновным, а 13 февраля областной суд приговорил мужчину к пожизненному заключению. Изначально его отправили в «Полярную сову», затем его этапировали в тюрьму «Чёрный дельфин».

Останки девушек не могут найти до сих пор. Поиски возобновлялись несколько раз.

Останки убитых несколько лет назад белгородок до сих пор не могут найти
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