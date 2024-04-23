«Перекопали вдоль и поперёк»: на помощь в поиске убитых белгородок вышли экскаваторы

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Недавно Михаил Саплинов признался, где захоронил тела убитых Натальи Малаховой и Екатерины Кузьминой. Преступления были совершены им в 2014 и 2016 годах.
Однако и после признания злоумышленника тела девушек не удалось найти. Экскаватор перекопал все названные Саплиновым места вдоль и поперёк.
«Мы Михаилу даже предлагали сделку. Он показывает, где на самом деле тела, а мы пишем во все инстанции, что не против изменения меры наказания. Он на это не пошёл. У нас одна версия: отец их перепрятал и сделал так, что, может, мы их действительно уже не найдём. Это, конечно, ужасно», — рассказала изданию мать Натальи Малаховой.
Напомним, что в 2014 году пропала Екатерина Кузьмина, спустя два года — Наталья Малахова. В 2018 году суд признал Михаила Саплинова виновным и приговорил к пожизненному заключению. Тела девушек не могут найти до сих пор.