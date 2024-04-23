«Перекопали вдоль и поперёк»: на помощь в поиске убитых белгородок вышли экскаваторы

«Мы Михаилу даже предлагали сделку. Он показывает, где на самом деле тела, а мы пишем во все инстанции, что не против изменения меры наказания. Он на это не пошёл. У нас одна версия: отец их перепрятал и сделал так, что, может, мы их действительно уже не найдём. Это, конечно, ужасно», — рассказала изданию мать Натальи Малаховой.