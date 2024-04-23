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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Тела убитых Саплиновым девушек в Старом Осколе ищут с помощью экскаваторов

«Перекопали вдоль и поперёк»: на помощь в поиске убитых белгородок вышли экскаваторы

23 апреля 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney

Тела убитых Саплиновым девушек в Старом Осколе ищут с помощью экскаваторов

В марте Михаил Саплинов признался, где спрятал тела Натальи Малаховой и Екатерины Кузьминой. Но поиски тел пока не привели к результату. Подробности узнала «Комсомольская правда».

Недавно Михаил Саплинов признался, где захоронил тела убитых Натальи Малаховой и Екатерины Кузьминой. Преступления были совершены им в 2014 и 2016 годах.

Однако и после признания злоумышленника тела девушек не удалось найти. Экскаватор перекопал все названные Саплиновым места вдоль и поперёк.

«Мы Михаилу даже предлагали сделку. Он показывает, где на самом деле тела, а мы пишем во все инстанции, что не против изменения меры наказания. Он на это не пошёл. У нас одна версия: отец их перепрятал и сделал так, что, может, мы их действительно уже не найдём. Это, конечно, ужасно», — рассказала изданию мать Натальи Малаховой.

Напомним, что в 2014 году пропала Екатерина Кузьмина, спустя два года — Наталья Малахова. В 2018 году суд признал Михаила Саплинова виновным и приговорил к пожизненному заключению. Тела девушек не могут найти до сих пор.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Екатерина кузьмина#Белгород#Михаил Саплинов#Тела#Наталья Малахова
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