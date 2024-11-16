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Екатерина кузьмина

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2024
Спустя восемь лет: белгородцев просят подключиться к поиску убитых Саплиновым девушек
16 ноября, 05:18
«Перекопали вдоль и поперёк»: на помощь в поиске убитых белгородок вышли экскаваторы
23 апреля, 09:14
«Осуждённый мог соврать»: тела убитых Саплиновым 10 лет назад до сих пор не нашли
О том, как проходит поиск, матери погибших девушек рассказали журналистам «9 Канала». Пока все работы были безуспешны: вероятно, тела могли перепрятать.
5 апреля, 09:49
Приговорённый к пожизненному Саплинов признался в убийстве Малаховой и Кузьминой
27 марта, 12:49
2022
Мать убитой в 2014 году белгородки устроила пикет напротив здания МВД в Москве
С плакатом вышла Алёна Кузьмина — мать убитой Екатерины Кузьминой. Тела девушки и другой жертвы — Натальи Малаховой до сих пор не нашли. Жительница Старого Оскола объяснила, что федеральное МВД было последней инстанцией, чьё внимание она могла привлечь.
16 июня 2022, 11:40

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