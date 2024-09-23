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Posted 23 сентября, 15:03

Published 23 сентября, 15:03

Modified 23 сентября, 15:03

Updated 23 сентября, 15:03

В Белгородской области задержали россиянина, пытавшегося вывезти на Украину крупную сумму

Россиянин пытался вывезти через Белгородскую область на Украину 40 тыс. долларов

23 сентября 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области задержали россиянина, пытавшегося вывезти на Украину крупную сумму
Сюжет
Граница
По закону запрещено вывозить из РФ больше 10 тыс. долларов США. Подсудимый это знал, поэтому распределил деньги между пятью пассажирами. Суд уже вынес приговор, сообщили в региональном УФСБ.

Россиянин пытался незаконно перевезти более 40 тысяч долларов США с территории РФ на Украину. Преступление пресекли сотрудники УФСБ и Белгородской таможни.

Мужчина поделил банкноты между пятью пассажирами, которые планировали совместно пересечь границу. Фигурант сделал это, поскольку знал о запрете вывоза из России денежных средств, превышающих 10 тысяч долларров США.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере»). Его уже признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

У него также конфисковали запрещённые к вывозу деньги в размере 30 тысяч долларов США.

Приговор уже вступил в законную силу.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Таможня#Граница#Контрабанда#Белгород#Доллары
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