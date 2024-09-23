Россиянин пытался вывезти через Белгородскую область на Украину 40 тыс. долларов

Posted 23 сентября, 15:03
Published 23 сентября, 15:03
Modified 23 сентября, 15:03
Updated 23 сентября, 15:03
Россиянин пытался незаконно перевезти более 40 тысяч долларов США с территории РФ на Украину. Преступление пресекли сотрудники УФСБ и Белгородской таможни.
Мужчина поделил банкноты между пятью пассажирами, которые планировали совместно пересечь границу. Фигурант сделал это, поскольку знал о запрете вывоза из России денежных средств, превышающих 10 тысяч долларров США.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере»). Его уже признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.
У него также конфисковали запрещённые к вывозу деньги в размере 30 тысяч долларов США.
Приговор уже вступил в законную силу.