Россиянин пытался вывезти через Белгородскую область на Украину 40 тыс. долларов

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере»). Его уже признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.