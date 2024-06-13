Может быть неточным: что с курсом доллара после остановки торгов на Московской бирже

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
США наложили санкции на Московскую биржу и Национальный клиринговый центр, который является её частью.
Фактически внесение в санкционные списки Московской биржи означает изоляцию от долларовой системы и остановку торгов этой валюты.
Акции самой Мосбиржы обрушились. 11 июня одна ценная бумага имела стоимость 252,02 рубля. 13 июня торги начались с 215,01 рубля.
Сбербанк предлагает купить 1 USD за 92,80 рубля, а продать за 83,40 рубля. Отметим, что вчера, 12 июня, такой сильной разницы между ценой покупки и продажи не было. Купить валюту можно было за 90 рублей 70 копеек, а продать — за 87 рублей 10 копеек.
Тинькофф банк (Т-Банк) использует менее выгодный курс. Продажа — за 75,75 рубля, а покупка — 97,35 рубля.
ВТБ предлагает купить онлайн по курсу продажи за 85,85 рубля, а покупки — 90,30 рубля. Если менять валюту в офисе банка, курс меняется: продажа — 90,05 рубля, а вот покупка — 96,55 рубля.
Альфа-банк онлайн продаёт доллар за 89,16 рубля, а покупает — за 73,16 рубля. В отделениях курс также меняется. Покупает банк за 86 рублей, а продаёт — за 97 рублей.
Россельхозбанк предлагает купить доллар за 100,10 рубля, а вот продать — за 85,10 рубля.
Практически каждый банк уточняет, что онлайн курс может быть неточным, а финальную стоимость валюты вы узнаете уже в процессе обмена или в офисе банка.