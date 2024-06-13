Может быть неточным: что с курсом доллара после остановки торгов на Московской бирже

Сбербанк предлагает купить 1 USD за 92,80 рубля, а продать за 83,40 рубля. Отметим, что вчера, 12 июня, такой сильной разницы между ценой покупки и продажи не было. Купить валюту можно было за 90 рублей 70 копеек, а продать — за 87 рублей 10 копеек.