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Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Разница курсов покупки и продажи доллара резко выросла в банках в Белгороде

Может быть неточным: что с курсом доллара после остановки торгов на Московской бирже

13 июня 2024, 09:51
Фото: Изображение Midjourney

Разница курсов покупки и продажи доллара резко выросла в банках в Белгороде

Московская биржа попала в санкционный список США. Торги долларом остановили, но банки продолжают его обменивать, но по новому курсу. Где искать курс выгоднее — смотрите в обзоре Бел.Ру.

США наложили санкции на Московскую биржу и Национальный клиринговый центр, который является её частью.

Фактически внесение в санкционные списки Московской биржи означает изоляцию от долларовой системы и остановку торгов этой валюты.

Акции самой Мосбиржы обрушились. 11 июня одна ценная бумага имела стоимость 252,02 рубля. 13 июня торги начались с 215,01 рубля.

Так за сколько можно купить валюту сейчас в популярных российских банках?

Сбербанк предлагает купить 1 USD за 92,80 рубля, а продать за 83,40 рубля. Отметим, что вчера, 12 июня, такой сильной разницы между ценой покупки и продажи не было. Купить валюту можно было за 90 рублей 70 копеек, а продать — за 87 рублей 10 копеек.

Тинькофф банк (Т-Банк) использует менее выгодный курс. Продажа — за 75,75 рубля, а покупка — 97,35 рубля.

ВТБ предлагает купить онлайн по курсу продажи за 85,85 рубля, а покупки — 90,30 рубля. Если менять валюту в офисе банка, курс меняется: продажа — 90,05 рубля, а вот покупка — 96,55 рубля.

Альфа-банк онлайн продаёт доллар за 89,16 рубля, а покупает — за 73,16 рубля. В отделениях курс также меняется. Покупает банк за 86 рублей, а продаёт — за 97 рублей.

Россельхозбанк предлагает купить доллар за 100,10 рубля, а вот продать — за 85,10 рубля.

Практически каждый банк уточняет, что онлайн курс может быть неточным, а финальную стоимость валюты вы узнаете уже в процессе обмена или в офисе банка.

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#Алёна Мальцева#Экономика#Москва#Санкции#ВТБ#Россельхозбанк#Сбербанк#Курс#Банки#Доллар#Альфа-банк
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